趙麗穎離婚後首現身　暴瘦見骨飛返上海治情傷

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-26 21:00

內地人氣女星趙麗穎，近日宣布跟馮紹峰離婚，結束兩年半婚姻，兒子由二人共同撫養。離婚後趙麗穎(25日)首次現身，當時她身處北京機場飛返上海，戴上黑色漁夫帽及口罩，一身灰色運動裝，左手拎著按摩鎚，本身已是纖瘦的身材，雙臂更變得骨瘦如柴，步履沉重，看來仍未走出離婚陰霾，我見猶憐。

趙麗穎近日離婚，結束跟馮紹峰的兩年半婚姻。（視覺中國）

趙麗穎回復單身後，首次在公眾場合現身，準備由北京飛返上海，當天趙麗穎在助手陪同下登上飛機，戴著黑色漁夫帽及口罩，遮掩了大半面目，簡單的灰色運動衣，露出了一雙瘦到見骨的手臂，除了拿著白色手袋外，更有一個藍色的按摩鎚，想不到趙麗穎也有肌肉痠痛的煩惱。比起拎著行李重物的女助手，趙麗穎行得很慢，心事重重，跟馮紹峰離婚後，她要返回上海豪宅休養，調整心情。

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趙麗穎和馮紹峰因拍電影《西遊記．女兒國》結緣，至2018年結婚，二人在翌年誕下兒子想想，而兒子乳名已經透露出二人的婚姻危機，馮紹峰在一次節目訪問中，亦提到一直未有結婚戒指，去年更多次傳出二人婚變。近日二人終於發表聲明宣布和平分手並結束婚姻關係，兒子想想則由二人共同撫養，童話婚姻畫上句號。

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