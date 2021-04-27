ERROR直播宣傳《自肥企画》逾萬人收看　透露6月再開Talk Show

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-04-27 00:27

男子組合ERROR昨日（26日）開直播宣傳新綜藝節目《ERROR自肥企画》，直播期間Dee、肥仔、193坐在前排，唯獨保錡坐後一排，舉起「反省中」牌遮樣，更遭Dee取笑似「監躉」（囚犯）。

ERROR開Live透露有機會再開Talk Show。（直播截圖）

ERROR在直播中透露，原來早已有計劃於去年12月開ERROR Talk Show，可惜礙於疫情緣故，Talk Show被迫延期至今年6月，但現時製作十分趕急，未必能夠舉行。其實ERROR成軍初期曾開過Talk Show，肥仔建議有興趣的新粉絲可以上網重溫「西九遊記」。

保錡全程唔敢出聲。（直播截圖）

ERROR直播高峯時有逾萬人收看，Dee搞笑地說，以ViuTV super計法，此直播會有80幾點收視。肥仔又取笑193，指193以前會自稱為「ERROR入面嘅姜濤」，現在人氣急升，IG粉絲數更超越對方，肥仔更「呼籲」姜濤要自稱是「MIRROR嘅193」，但193卻未似以往敢言，「我瀨過嘢，我唔敢再呼籲人，叫返我3仔。」

193被叫到上節目解釋耆英意思，他串爆表示：「有文化嘅人就識，冇文化嘅人點解釋都唔識啦。」（直播截圖）

保錡又建議Dee去長者節目《樂齡日記》呃Show錢，193就自薦：「最應該去係我，話我唔respect，話耆英呢個字係差嘛。」肥仔叫193去解釋耆英意思，193則說：「唏，唔使解釋，有文化嘅人就識，冇文化嘅人點解釋都唔識啦。」

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