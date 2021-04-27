林泳淘將成人妻　IG發千字文曬幸福：你嘅朋友都話點解我頂得你順

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-27 13:30

Wingto早前被爆將會成為人妻。（IG：wingt）

現年31歲的林泳淘（Wingto）早前自爆即將成為人妻，與拍拖14年的初戀男友林卓立準備拉埋天窗，月前更一同搬進大埔愛巢，預演婚後生活。她接受傳媒訪問時也大方承認，但是結婚的細節仍未確定，原本希望到外地舉行婚禮，不過因為疫情關係而不能實現，現計劃下月在香港簽字：「我哋而家都係Hea住搞，連結婚相都未影，因為最近仲要忙排戲。」

IG打千字文曬幸福。（IG：wingt）

在昨天（26日）Wingto在IG發布一段千字文，表示答謝大家，因為這幾天收到很多朋友的祝福，她說：「有人話好突然xdd 不過對我哋嚟講係遲早會發生嘅事，所以我哋都好平常心，十幾年話長唔長，感覺眨吓眼就過，好彩我哋仲未對到厭姐。」

Wingto亦開玩笑說未婚夫的朋友常常問她一個問題「你嘅朋友都話點解我頂得你順」，她笑言：「咁其實我都覺得點解你又會頂得我順嘅xdd 或者人生就係咁，你包容下我，我包容下你，唔覺唔覺就會頂一世 之前你話我哋係打風都打唔甩嘅關係，唉，依家俾你講中啦 #我就嚟要叫林林泳淘」

點擊下圖睇泳淘靚相！

+ 60 + 60 + 60

同場加映

《東張》利穎怡再次成為網民焦點 盤點N個TVB經典「小背心」畫面