雖然今日(27/4)本港天陰有雨,不過亦無損33歲的前港姐冠軍張名雅(Carat)的心情。她在IG上載黑色低胸吊帶裙靚相並寫着:「Still dress up on a rainy day and be your own sunshine(在下雨天仍要打扮自己,成為自己的陽光)」。網民忍不住心心眼大讚已為兩子之母的Carat保養得宜:「太靚了」、「青春甜美」。