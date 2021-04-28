車婉婉四歲囝囝跌親左眼撞落硬物：見到隻眼有少少血，好驚呀！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-28 20:00

車婉婉和澳籍老公Jonathan現育有一子BBQ。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉42歲時誕下囝囝BBQ，佢不時喺社交網站以「高齡日誌」為題分享湊仔點滴，眨下眼BBQ已經4歲，活潑好動嘅佢再次意外受傷，車婉婉心痛表示「抱起佢嘅時候見到隻眼有少少血，好驚呀！」

車婉婉囝囝BBQ之前已經試過撞傷。（IG：@cheyuenyuen1228）

4月27日晚車婉婉上載一張BBQ受傷照，見到佢左眼有傷口紅咗：「高齡日誌之又受傷今次BBQ先生自己『論盡』，刷完牙仔出來找MaMa嘅時候無睇路，kick 親，成個人飛咗去隻左眼降落在硬物上。Q MaMa聽到佢落地嗰下聲音好大，心諗今次大鑊啦⋯⋯抱起佢嘅時候見到隻眼有少少血，好驚呀！」

車婉婉囝囝BBQ唔小心撞到眼流血。（IG：@cheyuenyuen1228）

傷在兒身痛在媽媽心，當下車婉婉嚇到魂飛魄散但只能扮鎮定：「即刻敷冰先！唔洗講，BBQ喊到失晒聲，非常淒涼，好可憐真係好心痛⋯⋯佢喊完無事讀故事書瞓覺，但係我個心成晚囉囉攣，今日都係決定帶佢去check吓先，因為太近眼睛，真係驚佢有事又唔知、唔識點講出嚟。好彩，醫生詳細檢查完之後話眼球無事，視力亦好好，傷口仔用些消炎Eye Drop可以幫到手。超級感恩，不幸中之大幸，希望BBQ先生真係經一事長一智，學習到小心一點。」