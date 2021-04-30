專訪│64歲魯振順讚女友有媽媽的味道：佢嘅背影好似我阿媽

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-04-30 18:47

魯振順與女友Julie非常甜㝢，訪問期間二人十指緊扣未離開過對方。(葉志明攝)

64歲魯振順跟現任女友57歲Julie拍拖，是令人意想不到的愛情故事，二人41年前在華星歌唱比賽認識，當時只拍了一張合照，女方收藏至今。之後各有自己的生活，直到上年Julie看到一篇專訪後，她想再次了解這位當日身穿白衫白褲，那時21歲的魯振順。

Julie透過梁競徽的母親拿了魯振順的手機號碼，之後發了一個訊息給魯振順，表示自己是當年那位小師妹，他們就這樣開始了.....

經過三個月的聯絡後，自言慢熱的魯振順第一次見Julie，他說：「嗰日佢問食咗嘢未?我話未呀，跟住佢問我想食乜?我話餃子。」結果Julie親自煮餃子給魯振順，魯振順表示吃第一口已很感動，回想當日情景亦眼有淚光：「食完第一啖已經喊出嚟，因為係媽媽的味道，之後佢仲同我講，可能係阿媽派我嚟照顧你呢......」

魯振順跟女友雖然相逢恨晚，但二人正值熱戀期，要他們「鍚鍚」影相亦沒有難度。(葉志明攝)

魯振順在電視劇演過無數角色，現實生活，不論事業或愛情亦充滿起跌，尤其感情方面曾經歷巨變，令他對愛情完全失去信心，魯振順說：「我拍過好多場結婚戲，幾浪漫都試過，但我同自己講，呢啲係假㗎，冇可能出現，冇可能喺我身上發生。」他以為再沒有機會戀愛，直到Julie在上年8月的出現，令他好像經歷第二個人生，魯振順讚女友，令他想法不再負面，所有事情都以積極態度面對，女友Julie亦讚她是一個風趣暖男，她說：「因為我要喺內地工作，要喺隔離14日，佢(魯振順)每晚都會同我微訊，驚我悶，有時就係咁簡單，但已經好足夠。」

大約一小時的訪問，永遠拖實對手，未曾分開過，笑聲不斷，閃到暈。(葉志明攝)

一直很想擁有家庭的魯振順，年紀雖然踏入一生下半場，但他同女友都非常渴望組織自己的家庭，更想有小朋友，他說：「我同Julie重遇係天賜畀我哋，我覺得自己執到，下年我哋會結婚，小朋友就順其自然啦，有就有囉。」Julie對生小朋友亦非常積極，她說：「我自己而家都食緊中藥調理身體，我都希望啦，唔知啦，希望有自己嘅小朋友，就最好啦，如果真係唔得，要收養嘅話，真係好認真嘅課題，未認真去諗。」而魯振順亦表示自己亦中西合壁，調理身體到最佳狀態。

對比之前一個訪問，魯振順整個人氣牆不同了，笑得多，有愛情滋潤，人亦後生了。(葉志明攝)

魯振順與女友Julie相逢恨晚，Julie坦言希望追回41年的時光，但她明白，這是最好的時間遇到魯振順，她說：「如果41年前大家一齊，其實未必一定有好結果，因為當時可能年少氣盛，或者唔成熟，可能散咗你會仲唔開心。」魯振順跟女友打得火熱，但他亦覺得愛情來得很快，他說：「我又唔怕咁講，我亦都好驚，來得太快嘅嘢，會唔會走得太快呢? 但我會保持積極的想法，兩個人相處，最緊要的坦白，我哋性格好似，所以好夾得嚟。」