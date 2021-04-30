大整蠱｜忽然加長《東張》直播利穎怡口窒窒　區永檯智破被玩橋段

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-30 12:43

TVB節目《大整蠱》每集都穿梭電視城，亂入唔同節目惡搞整蠱對象，之前去《愛．回家之開心速遞》玩周嘉洛。（影片截圖）

TVB節目《大整蠱》每集都穿梭電視城，亂入唔同節目惡搞整蠱對象，繼之前去《愛．回家之開心速遞》玩周嘉洛、《學是學非》整蠱劉穎镟，早幾集整蠱完《東張西望》主持吳幸美後，呢集去到《東張西望》直播錄影廠，整蠱區永權同利穎怡，但似乎唔太成功喎。

TVB節目《大整蠱》呢集去到《東張西望》直播錄影廠，整蠱區永權同利穎怡。（影片截圖）

節目中區永權利穎怡一如以往主持直播節目，去到8點節目原定完結，突然被通知因為伺服器出現問題無法播出《愛．回家之開心速遞》，要延長直播30分鐘，區永權利穎怡即刻露出緊張表情。期間播出5條《東張西望》經典片段，要主持即場配以旁白，雖然有少少口窒但兩位專業主持表現都算不俗。

面對突如其來加長直播，利穎怡都有少少口窒。（影片截圖）

其後節目組稱喺隔離廠搵到蔡康年及安德尊做嘉賓，其實兩位正係負責加重力度整蠱區永權利穎怡，扮演失控嘉賓又要主持起身做體操，又要扮嗌交，蔡康年更憤而離廠。不過原來區永權原來入廠前，喺員工餐廳見到大王同蔡康年密斟，又見到《大整蠱》助導出現，一早估到有古怪，大家都讚佢好醒目呀﹗