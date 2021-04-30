雙祥見｜黎耀祥最憎演員邊對稿邊玩手機：仲要叫佢先知輪到自己

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-30 17:00

首次做監製嘅梅小惠，一拍就拍了36集《雙祥見》，仲搵嚟阮兆祥及黎耀祥主持，確係唔容易。

由總監梅小惠牽頭，阮兆祥及黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》不經不覺來到最後一集，回顧節目創立的原因源於上年疫情嚴重，影響圈中不少生計，小惠本住人人有工開的目的拍攝此節目，如今目的已達成，還贏得不錯的口碑，三人終於鬆一口氣。

黎耀祥話曾經有演員邊玩手機邊對稿，十分唔專業。

尾集二人談及圈中要數到最有特色和前瞻性的莫過於羅文。阮兆祥最記得他妖艷形象，更是首位拍裸照的香港歌手，他敢於創新和突破的行為曾帶起了一股潮流。黎耀祥表示曾於樂壇插班生中扮演羅文時也有「照瓣煮碗」拍裸照，放置在佈景客廳之中，不過他自言自己細膽，拍裸照時要用毛巾遮住重要部位。另外一位甚有特色的藝人也不得不提肥姐沈澱霞。肥姐的髮型和眼鏡都甚有標誌性，而黎耀祥則最記得她的招牌笑聲。

節目片尾彈出「雙祥再見」，到底係未會添食，相信好快會揭曉。

而雙祥在Men’s talk環節談及工作態度，令一向工作非常認真的黎耀祥也忍不住大數自己在工作時最受不了的行為，例如曾有演員在導演綵緋對稿期間邊玩手機邊對稿，而且每次要叫他才知悉輪到自己，更一而再再而三繼續，除了影響其他演員對稿，還會影響攝影組的工作。