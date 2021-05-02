韓君婷爆破產後遭蔡國威迫遷廿載友情斷　雙方各執一詞IG取關刪相

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-02 11:23

1997年亞洲小姐冠軍，現年45歲的韓君婷 (Belinda) 近月因為無力償還債務而申請破產。有報道指她於今年1月中向法院提交破產呈請，欠債達6位數字。她感激身邊好友在她遭遇困難的期間出手相助，當中包括「六合彩之子」蔡國威。當時蔡國威得悉她的情況時，主動提出將其位於新蒲崗的公屋供Belinda搬進暫住，兩人展開了「同居」生活。日前有報道指Belinda日打兩份工，近日更已搬離蔡國威住所。蔡國威回覆傳媒表示深信Belinda有能力養到自己才搬走，他也尊重Belinda的決定。

當年原冠軍得主朱燕珍隱瞞婚姻狀況被褫奪后冠，事後韓君婷被躍升為冠軍。（網上截圖）（網上截圖）

然而Belinda卻對傳媒表示她是遭蔡國威迫遷的，當對方知道她破產後，便直接問她究竟幾時搬走，Belinda直言對方講到如此，她都住不下去了。她又澄清自己並非白食白住，自言每個月都有給予對方4位數字家用，也有補給日用品，在疫情最嚴重時她買抗疫物品要捱炒價，花費不少，她亦有分擔做家務。她自言自己絕非貪小便宜的人，對方之前沒有主持《六合彩》的日子，她也有將家用加碼。她又解釋破產後仍搬走，是因為給蔡國威家用的錢原來也夠她自己租住劏房，而且不用再睡梳化，有自己空間，不用睇人面色。

蔡國威。(蔡國威ig)

Belinda坦言不想再被抹黑，所以才決心爆出真相，不能夠再講大話去包容對方，保護對方的自尊結果傷害了自己。她最估不到破產後會失去了這個朋友，認清了他的真面目，逾20年友情正式破裂。而Belinda已unfollow了蔡國威的IG，還刪走部份跟蔡國威合照，看來是要決心與對方劃清界線，至於蔡國威亦沒有再follow Belinda。不過，蔡國威就有另一個版本，直指對方說的並非事實，自己一直都係本着幫朋友的心態，幫到就幫。由Belinda第一日搬去跟他同住，他已講明由他供樓，水電煤各方面開支都不需要對方分擔一半，與Belinda同居期間，他的家用、收入都沒有增加過，支出卻多了，但他覺得自己能力上負擔得到，可以繼續幫到朋友。

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