撰文: 賴家杰 最後更新日期: 2021-05-02 13:30

千雪魅力無法擋。(IG:tracytschu)

朱千雪近年甚少在幕前演出,全心投入她的律師工作。雖然專注律師工作,但人氣依然未減,早前IG粉絲人數突破60萬,勁過不少花旦,而千雪發布的每一個帖子都迴響極大,讚好人數輕鬆超過1萬人以上。

近日她發布了一張照片,並以英文寫道:「That's it for April, see you in May」,由於千雪在IG發布照片的頻率不高,因此每一張照片都獲網友關注,這張照片更已經獲3萬人讚好,重點是照片中的千雪坐在梳化上,露出甜美笑容,隨便一拍更散發仙氣,令不少網友都「心心眼」,同時亦有不少藝人好友都留言寫道希望能5月能與她見面。

