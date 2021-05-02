50歲鍾麗緹行騷驚現脹爆身材大崩壞　嚇壞網民：這是演繹孕婦裝嗎

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-02 18:34

現年50歲的鍾麗緹（Christy）曾是90年代的性感女神，雖然如今她已青春不再，又生了三個小朋友，但她一向保養得宜，無論樣貌身材都Keep得好好，完全不似是她的真實年紀，是圈中的凍齡女神之一，且多年來依然保持住火辣身材，玲瓏浮凸的曲線體態美令人羡慕。不過原來Christy過往曾為凹凸有致的身形而煩惱，直言因為豐臀而被取笑，令她一度十分自卑，所以她有努力做運動去修身。

鍾麗緹（Christy）多年來依然保持火辣身材。（微博@鍾麗緹Christy）

於上月舉行的深圳時裝周其中一場時裝騷，就邀請了Christy擔任嘉賓模特兒行騷，從網民在社交網分享的片段可見，身穿檸檬黃色美人魚晚裝的Christy，甫出場即成為了焦點，由於晚裝十分之貼身，將她的身材線條表露無遺。可是，Christy似乎比前胖了不少，顯得相當肉感，甚至呈驚現粗腰肥臀，看似胖了一個碼，裙襬的設計亦令她顯矮了，身形變得好粗壯，震撼視覺，令人慘不忍睹。不少網民都留言吐槽：「太胖了」、「這是示範孕婦裝嗎」、「油膩得要命」、「好大隻呀」、「胃腩肚腩好明顯」。但也有網民支持她，讚她自信美麗。

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