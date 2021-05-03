台女星荳荳出軌男友IG出千字文　控訴閨蜜扮正義：自以為的道德

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-03 11:30

4月14日台灣藝人何孟遠被爆背著交往3年的女友何紫妍（荳荳），與謝采玟（采子）搞曖昧，荳荳的閨密吳婕安（元元）和陳敬宣站出來炮轟何孟遠。令何孟遠成為眾矢之的。不過昨天（1日）何孟遠在IG發布一則限時動態，暗示元元和陳敬宣二人是「飯局妹」，連對話紀錄都曝光，有圖有真相！

事情了解

荳荳親揭前男友劈腿惡行：跟她持續了一個多月不正當關係

何孟遠被爆背女友偷食。（IG：dream.ho）

事隔一天，何孟遠對於自己感情出軌事件終於寫了千字文放在IG上，統一回應，因為面對很多質疑及不實的指控，還是說出口會比較好。

長文如下：

「首先，很多人說我不珍惜，荳荳陪我渡過低潮，我卻這樣對她，感情從來不是一個人的事，一體兩面，荳荳曾經面對感情掙扎及人生的低潮，我默默陪伴在她身旁⋯ 並不是比較，妳跌倒過，現在換我跌倒了，感情課題是我們要去學習的，錯誤中成長，相信妳懂我在說什麼，理解這些掙扎及低潮的感受。」

「很多人說，私事何必公開檯面被公審，私下解決不就好了？事發時跟荳荳面對面談過，坦承道歉，隔天去找她，再一次承認自己的錯誤，向她道歉，的確我做了令她傷心的事情，聊了很多，最後，我們很平靜的安慰彼此。隔了兩天，事情上了新聞。」

何孟遠IG的千字文。（IG：dream.ho）

說到這裡何孟遠便要說到公開斥罵所謂荳荳的「好閨蜜」元元和敬宣，事源二人像當時人一樣，不斷在IG發文怒罵何孟遠辜負了荳荳。何孟遠嘲二人好像比他們更了解整件事一樣：「帶風向讓大家覺得妳們很正義，但私下又傳訊息安慰我，甚至把一切責任都推給荳荳，劃清界線，這種雙面手法讓我覺得很不安⋯我知道妳們跟荳荳私下並沒有那麼好，以前相處，每次聚會都在背後說朋友是非，也說荳荳很窮酸為什麼不喜歡名牌包，至於妳們有沒有不只一次約荳荳一起去但荳荳不想去的聚會飯局為的拿什麼換什麼⋯以及私下不正當的感情關係，妳們知道我在指什麼事情，我也有確切證據。妳們說要我敢作敢當，那麼想問問妳們的私人感情跟許多行為是否也願意被檢視⋯真的敢作敢當嗎？」

左邊元元，右邊陳敬宣。（IG：1105ya ／ IG：genieechan）

「不得不懷疑荳荳是被妳們所煽動，加上背後的操控，她才選擇這樣做，然後還要連累被大家罵說為何要公審，也恭喜妳們成功獲得熱度得到幫朋友出氣的好名聲。有很多不實的指控，謠言，或是散播，其中已經涉及犯法的部分，有幾位朋友要我尋求法律來解決。我很難受，到底要不要這樣做？」

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「部分對話內容及時間， 我先放在限動上。 無論如何，這個事件被指責說謊的背後，夾雜著許多包袱及進退兩難的因素。 我承認在感情裡我不成熟犯了很多錯，也沒有處理好，沒有理由，我坦誠，我錯了，我願意改。 我得到應有的懲罰，我失去一切。 妳們真的希望公審嗎⋯而妳們的舉動讓我覺得要繼續落井下石，推向火坑。我承認我的錯誤，但也希望妳們問問自己，別把自以為的道德建立在別人的傷口上，來證明自己的價值是多麼高尚，同時掩蓋內心及行為扭曲的那一面⋯」

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