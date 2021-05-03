鍾嘉欣教整豉油雞翼瞬間逾萬人點擊　但最後結果令人超驚嚇！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-03 19:00

嘉欣有經常回家都不知道煮什麼給家人吃的煩惱。（YouTube）

鍾嘉欣近來化身烹飪KOL，在她的個YouTube Channel拍攝的影片都圍繞她教煮東西。上個星期的新片是教大家煲湯，來到最新一集簡單一點，就是煮豉油雞翼，原因嘉欣說：「我啲仔女最鍾意食雞翼，最簡單、最容易入口、每一個人都會鍾意嘅緊係豉油雞翼，好簡單，我教你。」

嘉欣講緊煮咩雞賢好。（YouTube）

片長接近6分鐘，首先材料必須要雞翼，但嘉欣說在香港買急凍雞翼很多時候都會有「雪味」，要如何去除呢？她說：「我會用一啲盬，然後浸水，約十分鐘，我就隔水，再用手擠啲血水出嚟。」同時也需要薑、蔥和蒜作配料。

然後開始開爐烹調，需要用牛油果油放入爐中，等待爐加熱成功後再將薑、蔥和蒜等配料加進去，令香味加重，之後再放雞翼、老抽、豉油，那豉油雞翼帶點甜味，嘉欣直言看個人喜好，她就不喜歡用白糖，所以選擇了楓糖漿代替以及健康一些。

決定教大家煮豉油雞翼。（YouTube）

十分鐘過後，雞翼樣貌非常好看，「睇下啲顏色幾靚，又簡單又快，返到屋企突然急起上嚟，唔好話小朋友，大人見到都會好開心。煮飯其實唔需要話好複雜，唔使一定好好食材料先煮到好嘅，對我嚟講越簡單先食到食物本身最真嘅感覺。」經過兩天嘉欣的影片已經超過1萬人以上點擊觀看，成績相當好。

不過整條片最後嘉欣捧著雞翼的碟子，以一個傾斜角度展示給觀眾看，就在這情況嘉欣發生了「蝦碌」的情況，便是碟中的豉油針倒瀉了，嘉欣更崩潰的尖叫起來，擺出無奈樣貌，然後便關機了。

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