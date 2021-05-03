東張西望｜直擊尖沙咀鹹豬手專向30歲女士埋手　竟係集團式經營

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-03 20:50

呢位高高瘦瘦嘅男子，不時喺鐘樓附近出現，並專向30歲以上女士埋手，《東張》追訪當日，呢位男子連口罩都唔戴，就搵人selfie。(影片截圖)

有觀眾向《東張西望》報料表示由去年6月開始，喺尖沙咀鐘樓一帶出現一名年約20約嘅鹹豬手，呢位疑似中國籍男子專揀30歲女士埋手，最先會扮成遊客要求對方幫自己拍照，之後會提出合照要求，而喺合照期間，先會將手放在對方肩膀上，並慢慢將鹹豬手下移至對方嘅胸部外側，就算對方即時喝止，呢位男子應已得手。《東張》攝製隊守候多日，拍下不少鹹豬手行兇片段，而主持人黃穎君喺質問鹹豬手「點解你周圍搵人影相？」、「有無覺得非禮女性？」等問題時，對方突然拔足狂奔，逃離鐘樓一帶，非常熟悉地形。

點擊睇鹹豬手行兇過程

+ 13 + 13 + 13

其後黃穎君再訪問附近攤販時，始發現鹹豬手原來係集團式經營！攤販稱：「佢哋好鍾意向日本同韓國人埋手，佢哋幾個人一群，有時見到佢哋好似賽後檢討，真係好噁心，講啲嘢好猥瑣。之前見過幾個，呢個都係比較小學雞手法，有時我哋檔主會同檔主聊天，都話佢哋係高手，好鄙視佢哋。曾經有目擊者嘗試報警，但警方表示由於唔係當事人，所以唔受理，或者亦都係因為呢個原來，令到鹹豬手先會如此放肆。」

附近嘅檔主表示鹹豬手原來唔止一位。(影片截圖)

再睇埋黃穎君追訪鹹豬手