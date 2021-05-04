Penthouse｜金素妍成最討厭女星第1名　惡女污名跟足20年影響星途

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-04 23:15

在韓劇《愛上女主播》中以徐迎美一角給人「惡女」印象的金素妍，睽違了近20年，在《The Penthouse》飾演千書真一角，為了權勢、地位，變得無惡不作，讓觀眾恨得牙癢癢，就是想快點看到她的報應。

一向都以「惡女」聞名的金素妍，曾經在韓綜上感到委屈，因為過去從影20多年，她只有在《愛上女主播》飾演過一次惡女，沒想到惡女這稱號竟然跟著她20多年，甚至很多觀眾入戲太深，認為她私下就是靠傷害身邊人來讓自己上位。

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金素妍回想過去的日子，她印象最深刻的，就是她在某一年被軍人們票選為「最討厭的女星」第一名，照常理來說大部份的軍人都不會討厭女星，但沒想到《愛上女主播》的徐迎美，竟然壞到連軍人們都討厭，就足以可見這角色有多不討喜。

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金素妍在拍完《愛上女主播》後，更陷入一陣低潮期，因為角色太過壞，她所代言的廣告通通都和她解約，深入人心的惡女形象，也斷送了許多戲劇邀約，這讓一心想要演戲的金素妍相當受傷。

雖然金素妍在《愛上女主播》、《The Penthouse》都壞到讓人無法苟同，但其實私下的她相當天真、善良，在綜藝節目中的呆萌模樣更是和戲劇截然不同，有許多人就是因為綜藝認識她、被她圈粉。

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