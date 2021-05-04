姜濤紅到可以助抗疫?　何栢良陳志雲叫政府搵佢呼籲打疫苗

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-04 13:46

剛踏入22歲嘅姜濤早前取代周柏豪拍HPV廣告。（陳順禎攝）

近日香港出現新冠肺炎變種病毒令人心惶惶，政府早前提出多項措施，要求全港近40萬外傭強制檢測，更擬要求外傭續約必須先打疫苗，惹起唔少爭議。港大感染及傳染病中心總監何栢良呢日接受電台訪問，建議政府可以考慮邀請人氣高嘅藝人歌手，例如姜濤等，喺IG等平台公開呼籲市民打疫苗。

姜濤近期成為HPV 疫苗的代言人，在地鐵站也有相關的大型廣告。（歐嘉樂攝）

途人在姜濤HPV疫苗廣告前拍照。（歐嘉樂攝）

剛踏入22歲嘅姜濤成為廣告商寵兒，早前取代周柏豪代言HPV，引來唔少人關注並於其廣告板前影相打卡，陳志雲於5月4日中午上載嘅片段中，亦建議政府可以搵MIRROR、ERROR幫手，一定可以推高疫苗接種率，片中志雲亦提到上海虹口區邀請女子偶像團體SNH48擔任公益宣傳大使，到新冠疫苗接種現場為粉絲蓋章。

陳志雲建議政府想推高疫苗接種率，應該搵Mirror Error幫手。（影片截圖）

何栢良建議政府可以考慮邀請人氣高嘅藝人歌手，例如姜濤等，喺IG等平台公開呼籲市民打疫苗。（資料圖片）

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