方力申對葉璇講「你串我吖嘛」傳足20年　谷德昭揭內幕終沉冤得雪

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-04 20:30

方力申於2004年雅典奧運時，因在直播中對葉璇講了一句「跟住你寸我吖嘛！」，雙方疑似發生爭執而令不和說傳到現在。小方日前登上Eric Kwok、劉浩龍和谷德昭主持的YouTube節目《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）重提當年的事發經過，原來該段疑似爭執的對話是由當時擔任導演的谷德昭所想出來的橋段，誰知兩人在討論期間就已經進行直播，原本純屬一場烏龍卻演變成一段長達17年的不和說。

2004年無綫直播雅典奧運，葉璇和方力申有份擔任主持，小方向葉璇講一句：「跟住你寸我吖嘛！」，演變成不和說。（網上圖片）

谷德昭自爆自己當年在香港的廠內擔任直播導演，他當時為方力申和葉璇想了一些火花四濺的對白，誰知兩人在討論的時候就已經提早播出街：「我哋就度緊話，一陣間點交波點接，我喺廠吖嘛，係我度㗎嘛！葉璇你就咁樣講先，跟住你就寸佢一句，跟住方力申就搭嗲咁樣，點知佢哋嗰個對話『跟住你就寸我』嗰啲呢，就已經出咗街！」小方大感無奈：「導演你而家先至講！幾耐都冇人信我呢廿年，原來你一早知！」劉浩龍在旁邊為小方感到不甘：「你食咗廿年死貓啊！」

谷德昭表示該橋段是自己當年想出來的。（YouTube：@Round Table Poker）

小方大感無奈，表示自己解釋了20年都沒有人相信。（YouTube：@Round Table Poker）

小方繼續回想當時與葉璇所講的說話：「我係reconfirm（再次確認）呢個，『咁記住喇喎！陣間就你寸我！』」谷德昭坦言直播經常都會提早10秒on air，所以無法知道方力申和葉璇還未準備好：「去咗片跟住見到佢喺度『跟住你寸我吖嘛！』」小方笑言當時廠中的陳百祥更加把嘴叫「得啦，一人少句。」令事情顯得更加尷尬：「再加上我嗰年係啱啱入行三四年，未識兜，我直情個樣係，我唔係因為講嗰句說話而尷尬，而係我覺得我哋係未ready而on air咗，所以我尷尬啫，但啲人以為我哋鬧交所以我尷尬！」

方力申表示當時是與葉璇排練如何互寸。（YouTube：@Round Table Poker）

劉浩龍戥小方唔抵。（YouTube：@Round Table Poker）

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