花姐同姜濤曾研究應否接種疫苗：好驚佢每日工作接觸咁多人！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-04 19:55

姜濤嘅人氣，估唔到連港大感染及傳染病中心總監何栢良都有留意到，仲建議政府搵佢做接種新冠疫苗代言人。（資料圖片）

為提高疫苗接種率，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目建議政府不妨考慮邀姜濤做接種新冠疫苗的代言人。

姜濤每日因工作關係接受不少人，對父母來說確係有一定風險，尤其是姜濤爸爸去年曾中風入院。（影片截圖）

到底打定唔打？花姐今午與Anson Lo（盧瀚霆）出席銀行活動後，接受《香港01》訪問時，表示曾與姜濤研究過接種疫苗問題，她說：「疫情係需要控制，但到底用咩方法去控制，係再小心啲戴口罩、定有信得過嘅疫苗我哋去打呢？我覺得唔只姜濤，係全香港人都要諗。會唔會代言呢？我暫時未收到通知。我考慮嘅嘢係因為姜濤父母年紀大，我都好驚佢每日工作接觸咁多人會影響到佢屋企人，所以私下都有同佢討論過，如果有一隻信得過嘅疫苗係未要去做呢？但未有結論。」

花姐亦稱自己亦有想過去接種疫苗：「我自己都好搶心，因為每日接觸咁多人，會唔會影響到兩個仔，呢個係我哋考慮嘅嘢。」

花姐今午與 Anson Lo（盧瀚霆）出席活動時 ，透露了MIRROR成員的健康狀況。（葉志明攝）

另外，提到姜濤在直播時表示自己排練演唱會期間暈倒，加上成員Anson Lo（盧瀚霆） , Edan（ 呂爵安）相繼生病，令不少鏡粉都十分擔心他們的身體狀況。花姐表示由於疫情好轉所以決定開騷，導致籌備時間有限，加上部分工作一早已安排，無法改動，所以實際排練時間只有個多星期。「係好辛苦，特別係姜濤，佢又想自己好靚仔，所以食好少嘢，嗰次暈我覺得係因為食得唔夠飽，但而家我迫佢一定要食嘢，已經好啲。至於Edan同Anson Lo有少少失聲，係因為疊咗錄音期，睇醫生時係話佢聲帶好攰，所以呢兩個都唔比佢講嘢。」但問到會否使用針灸等方法，花姐話唔會考慮，並參照醫生提議多飲暖水、少用聲，相信演唱會期間會有好嘅狀態。

同場加映：姜濤打卡位