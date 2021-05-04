杜琪峯為做虛擬銀行廣告新人：未試過喺片場咁舒服

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-04 20:05

杜琪峯入行40多年，首次做演員拍廣告，並與鄭欣宜、盧瀚霆合作。（葉志明攝）

做導演超過40年嘅杜琪峯（杜sir）近日為虛擬銀行而化身成演員，獻出寶貴嘅第一次。今午他在尖沙喟嘴與鄭欣宜（Joyce）及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）出席發佈會。廣告中，欣宜本身打算與杜Sir申請虛擬銀行嘅信用卡，無奈杜Sir所使用嘅舊式Nokia手機沒有上網功能，幾經掙扎，杜Sir終於將Nokia換成智能手機，本身打算向欣宜「曬命」時，卻結果發現她轉向Anson Lo埋手。廣告中，杜Sir表情多多，與平日向來十分嚴肅嘅佢截然不同，連欣宜都大讚「原來佢好可愛」。

杜Sir在廣告中表示多多，連欣宜都直呼「佢好CUTE」。（葉志明攝）

其實喺現實中，杜Sir依然使用舊式Nokia手機，所以當被問到有否在拍攝廣告後轉用智能手機。他笑言：「無辦法，時代改變，要改變，智能手機係方便好多。」杜Sir其後又指面對Anson Lo同欣宜時，自己係新仔一名，又大讚二人年輕有活力：「入行40幾年嚟，未試過喺片場咁舒服，導演叫我做乜就做乜，覺得係好體驗，做演員真係好舒服，冇負擔享受拍片，如果有人請會繼續做。」杜sir表示會與ViuTV合作拍劇集，他鼓勵年輕人不要受目前問題所困，要放眼將來，他說︰「年輕人係為將來而活。」

廣告中嘅Nokia手機，與杜Sir使用嘅同款。（葉志明攝）

杜Sir之前在ViuTV活動上，將MIRROR說錯成「MILLER」，今日在活動上，他透露有欣賞MIRROR的演出，並大讚他們的跳唱與自己的印象有所不同，問到會否到MIRROR演唱會捧場，他說：可能會去裝吓，但未必有耐性睇晒全場。」當他聞言Anson Lo近日聲帶出現問題，怕影響演出時，杜Sir即在旁表示:「你哋有十幾個，唱得唔好都冇人知！你唔得咪叫啲兄弟頂一頂囉，唔係要咁多兄弟嚟做乜呀？哈哈！」