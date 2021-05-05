何麗全有意推動六台聯頒頒獎禮：啲歌星好慘一個月去4個

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-05 17:15

曾志偉今年初空降成為TVB高層後，隨即向資深電視人何麗全招手，力邀佢回巢掌管星夢唱片，亦馬上成功與三大唱片公司破冰。呢日何麗全擔任馬浚偉新電台節目《同理·繼續傾》嘉賓，透露有意推動六台聯頒音樂頒獎禮﹗

何麗全擔任馬浚偉新電台節目《同理·繼續傾》嘉賓。（香港電台第二台FACEBOOK）

70年代參加編劇訓練班入行，何麗全多年來於TVB、NOW工作，圈中人脈甚廣。佢提到自己同志偉淵源甚深：「志偉當年亞視入TVB係我邀請，佢同林敏驄節目好好笑。之後有個遊戲節目覺得佢最適合，就做咗十幾年獎門人。」佢地重返TVB後馬上推出多個新節目，何麗全話：「綜藝節目係電視台兩大支柱之一，直播節目以往幾年少咗，即時性強啲，希望《開心大綜藝》可能兩日內發生嘅事都可以出到，呢啲錄播較難做到，而《日日媽媽聲》話題上可能比《開心大綜藝》更大膽，但時代唔同啦，星期日等大家開開心心。」

何麗全覺得直播節目即時性強啲，《開心大綜藝》可以兩日內發生嘅事都可以出到街，好似張繼聰同一眾《總是有愛在隔離》演員，可以上節目宣傳新電影。（劉志源攝）

何麗全曾主理多個演唱會，同各大唱片公司關係良好，佢同志偉亦希望推動6大聯頒頒獎禮：「以往唱片公司因為不同原因嚟唔到，目前嚟講TVB都係強力宣傳媒介，希望畀歌星曝光多啲，等多啲人認識佢地。其實最想做嘅一件事就係想搞六台聯頒（三個電視台加三個電台），以前都係得4個台（TVB加三個電台），當時傾過覺得啲歌星都好慘，一個月去4個頒獎禮，搵衫出席都好頭痛。台灣做得好好得一個音樂頒獎禮，有認受性。當時4台聯頒搞咗十幾年都漸有成績，不過之後就分開咗。一年前我同志偉都未返TVB已經有傾，例如演藝人協會可唔可以推動，希望我地都可以做到呢個目標。」

何麗全有意推動六台聯頒音樂頒獎禮。（葉志明攝）