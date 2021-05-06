鍾欣潼零濾鏡真身曝光揭肥瘦之謎　網民：這身材快追上張惠妹了

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-06 17:16

現年40歲的鍾欣潼（阿嬌） 最近參演了內地真人騷《怦然心動20歲》，面形明顯比前圓潤了不少，就連身形亦比起之前更加豐腴，整個人肥了起碼一圈，幾乎已經看不到頸部線條，驚呆全網。雖然阿嬌突然脹爆的外形令網民相當震驚，不過她的樣貌依然受到網民的盛讚。日前阿嬌於社交網大曬原相機自拍靚相和短片，相和片中的她竟然變回昔日的下巴尖尖，與《怦然心動20歲》中的她有很大差別。不禁令外界好奇到底阿嬌現在是肥是瘦？

昨日阿嬌在內地出席內地藝人賈乃亮的火鍋店活動時，就被網民野生捕獲並將片段放上社交網，讓大家一睹阿嬌的真身。片中的阿嬌身穿黑底大花長裙，身材非常之圓潤，完全看不到腰線，幾乎是直落像極一個圓桶，正面和側面更是360度一樣闊。而她的背面亦都十分之雄厚，大pat pat很搶Fo。可是，即使阿嬌是肥，卻依然好靚女。網民紛紛留言評論：「嬌大媽」、「豐腴的貴婦嬌」、「這身材快追上張惠妹了」、「胖也很美啊，胖有錯嗎？」、「重磅嘉賓」和「胖得快認不出來啦」等等。

預告片出街後，阿嬌鍾欣潼上載新片，高炒之下塊面即刻尖返。（鍾欣潼抖音）

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