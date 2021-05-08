台灣鄉土劇似三級片？男星半裸浸鴛鴦浴79秒　一個反應讓網民笑了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-08 00:30

陳志強日前在社群上分享一段《天之驕女》的影片，只見他與張靜之都坐在浴缸裡，還戲稱這是「全裸演出！」、「生理反應」、「謎片」，讓網友都笑翻！

陳志強分享的這段79秒的影片，只見他裸身在浴缸泡澡，而張靜之穿著衣服也跌坐在浴缸裡，當她要起身時，卻又不小心滑倒撲在陳志強身上，還剛好嘴對嘴親到，兩人拉開距離後，陳志強就說「難道妳現在是在考驗我男人的本性嗎？妳這樣太殘忍了，妳這樣是技術犯規」（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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張靜之隨即就回應「我是爬不起來好嗎！」。之後張靜之轉過身背對陳志強，而陳志強先是偷瞄一眼下半身，接著就伸手到張靜之面前，向上比出大姆指讚。陳志強還為此段影片下註解「全裸演出！手指の生理反應！」，還標注「謎片」以及兩人在戲中的名字「女優李靜柔」、「男優織田拓海」。

張靜之看到影片後，也來留言回應「超鬧的」，網友也笑稱「升旗典禮開始」、「好靠背的大拇指」、「手手好搶戲」、「謎之海柔」。

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