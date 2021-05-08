鬼上你架車︱高海寧內地隔離恐怖經歷：個男人突然衝出嚟追住我

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-08 07:30

高Ling試過同屋企人喺日本溫泉酒店遇怪事 ，返香港之後家人接連受傷。（影片截圖）

由方力申同當奴主持嘅《鬼上你架車》，每集都搵嚟唔同藝人分享自己嘅恐怖經歷。高海寧表示自己中學時期經常「被鬼責」，試過有次蓋被時突然被凍醒，然後她發現自己與被之間有一道冷空氣，且全身不能動。「我於是祈禱，但聽到把聲好近好近咁同我講『耶穌唔得閒理你』，係一把男人聲。我嗰時考試，好需要足夠時間休息，但又比佢搞咗好多鑊，真係好炆，於是心裡就爆咗一句粗口，然後張被就跌返落我身。」

高Ling最近又喺內地進行隔離，唔知有無遇到怪事呢？。（ig圖片)

之後高Ling又提到去年在內地工作時，喺酒店嘅奇妙經歷，她表示進入電梯後，無法按下自己想去的樓層掣，到其中兩位男士出電梯後，她又再嘗試。「我按完之後，突然有兩個按掣亮起，我同另一個男人對望了一下。怎料到我那一層的時候，電梯並沒有停下來，最終電梯停在它自己亮起那一層，當下諗到底出唔出去好呢？於是再試試按我那一層，終於去到，我好驚，所以馬上出去，我返房時，嗰個男人突然衝出嚟追著我，佢同我講『我好驚，整個背部都好寒』，我話我明，因為自己都感受到，但我無嘢幫到佢，佢之後話『你讓我喺度平復心情就可以』……」由於高Ling最終都係要入房進行隔離，所以呢位男士都只可以喺走廊冷靜完繼續「上路」。

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