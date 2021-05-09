MIRROR 6位成員被網民要求自行離隊　姜濤的確最紅但12子缺一不可

人氣偶像男團MIRROR周四（6日）起一連6日假九展Star Hall舉行一連6場演唱會仍一票難求，價值$780的門票更被炒高15倍至$12,000，足見其炙手可熱的程度；杜琪峯、莊文強、謝安琪、張繼聰、林嘉欣、鄭裕玲（Do姐）等先後前往撐場！

隨着近日MIRROR話題不斷，姜濤、Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）等人氣成員工作接踵而來，一直纏繞團體的年經問題在連登討論區再度被提出，有一則名為《得罪講句，MIRROR呢6個人不如自己離隊啦》，矛頭直指未有Solo歌曲或太多突圍機會的Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）、Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德），不過此帖文卻收到大量負評，鬧爆樓主孤陋寡聞兼分化，指MIRROR 12子缺一不可，彼此之間的兄弟情更是難以替代。

其實只要看過《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會，就不難發現被點名6子的Solo舞台各自精彩，一直被指歌藝有待改善的成員均進步神速、有能力獨佔舞台，更證明自己完全可以獨當一面，未來可期！