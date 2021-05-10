采子潛水25日蒲頭　IG曬《全明星》合照留言：謝謝替我加油

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-10 17:00

台灣女星采子因惹出劈腿風暴，上月15日發文道歉並宣布退出《全明星運動會》第2季，此後即暫停更新社群網站動態。隨著今晚播出的內容預告有蔡昌憲、雷艾美的加入，象徵此後的節目將不見采子、何孟遠，采子稍早在IG限時動態發文：「我會好好反省所有，改正過錯，成為更好的自己。」

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神隱25天之後，采子終於出聲，貼出和藍隊隊員的合照說：「謝謝替我加油、留言、私訊的所有人，謝謝全明星、錢姐以及藍隊的家人們，與你們一起奮鬥幾乎是出道的這段時間最棒的時刻。我熱愛運動，全心熱愛全明星的一切，大家最真實的、共同努力的汗水及淚水、藍徒們的支持，將永遠烙印在我的心中。」

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她也說自己會繼續反省、改正過錯，隨著《全明星運動會》第2季總決賽日期漸漸逼近，她不忘替紅藍兩隊以及替補自己的雷艾美打氣，最後則向粉絲喊話「我也想念你們」。

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