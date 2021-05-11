7日數據分析「雞排妹陳沂世紀對決」　5月9號成鄭家純決勝關鍵

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-11 16:19

作風嗆辣的台灣網紅陳沂，針對雞排妹（鄭家純）因性騷委請的當地律師王啓任，陷入勾結色情詐騙集團事件，連日發多篇文與直播TAG雞排妹大酸她「懂請律師」、「學以致用」讓雞排妹氣得狂打LINE，反被陳沂貼上「恐怖情人」標籤公布其手機，日前兩人終於開直播對質，唇槍舌戰2個多小時，吸引1.5萬人觀看，兩派陣營網友熱議「到底誰吵贏」？

直播片段變爆紅改圖！被陳沂曬出疑似走光照 雞排妹冇眼睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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雙姝大戰誰贏？雞排妹總聲量戰勝陳沂約1.7倍

兩人直播從性騷吵到雞排妹疑似走光照，雙方你來我往並無共識，誰佔上風網友各有看法，但到底誰贏了網路曝光，《KEYPO大數據關鍵引擎》有答案，觀察這上演近一週的「雙姝決戰」戲碼，雞排妹總計聲量40,606筆，大贏陳沂23,982約1.7倍，討論最高峰落在9日凌晨兩人的直播對決，雞排妹被網友、媒體提及次數單日高達18,103筆，領先陳沂的15,114筆，不論是單日還是累計，都是雞排妹勝出。

雞排妹、陳沂近一週連日互槓，網路總聲量由雞排妹勝出。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間： 2021/5/4 - 2021/5/10 ））

雞排妹、陳沂直播吵2小時沒結論 網路好感度也平手

雖然雞排妹在這場對決中聲量大贏，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察兩人網路好感度卻差距甚小，雞排妹負面聲量佔總體23.96％，陳沂則是23.3 %，可說是平手狀態，兩人在直播從性騷吵到委任律師，又針對雞排妹在代言自家產品的疑似走光的照片辯論，陳沂稱她「黑菊」雞排妹則聲稱是尾椎陰影，兩人在直播沒吵出個結論，從好感度看也呈現平手，但確實替兩人都帶來了聲量與流量。

雞排妹直播大戰陳沂並無共識，兩人的網路好感度數值也呈現平手。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間： 2021/5/4 - 2021/5/10 ））

分析說明： 分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月4日至2021年5月10日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞排妹、陳沂』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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