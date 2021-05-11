東京奧運︱經典無綫主持尷尬事件　Do姐08年直播曾鬧爆工作人員？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-11 13:45

今屆東京奧運波折重重，因疫情關係延期一年，在不設海外觀眾的情況下於7月23日揭幕。今早（11/5）政府宣布已斥資成功購入轉播權，交由5間電視台免費播放，香港市民有得睇奧運。距離開幕還有兩個多月，在等待精彩比賽期間，現在就跟大家回顧過往無綫奧運主持的蝦碌趣事。

過去每屆奧運無綫都會邀請運動員、藝人及主持為直播擔起重要角色，鄭裕玲（Do姐）、陳百祥（阿叻）、李克勤等都是奧運主持常客，可惜為無綫主持過7屆奧運的韓毓霞已經離巢，讓人懷念這個經典組合。

阿叻主持籃球賽被嘲

自認口才了得的陳百祥（阿叻）是無綫大Show及奧運節目的慣常主持，相信要講足球一定無難度，不過要主持籃球賽就考起阿叻。2008年北京奧運阿叻主持籃球比賽直播，曾說過：「點解Kobe Bryant進攻咁勁，點解仲要打Guard（防守）？」原來阿叻以為籃球跟足球一樣，後衞只負責防守，被球迷嘲對籃球毫無認識。而事後阿叻受訪時就解釋自己是「明知故犯」，自己亦沒有看過任何奧運資料。

阿叻主持籃球賽被嘲。（VCG）

2008年北京奧運Do姐直播鬧人？

Do姐做主持多年甚少出錯，可惜再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日。事緣2008年北京奧運，在直播期間畫面切換到北京鳥巢場館的畫面，當時在直播室的Do姐就向工作人員大聲說：「樓下你係咪仲要大聲過我哋呀？！」另外，在直播開幕儀式的時候，尾段成龍、韓紅等人在台上獻唱時，Do姐突然試咪說：「1234，1234，冇出街嘅呢啲可？」對於直播鬧人事件，當時在場的李克勤就直言Do姐並不是鬧人，只是場館非常吵鬧，所以說話要比較大聲。

2004年雅典奧運方力申同葉璇鏡頭前鬧交

在混亂的直播期間，主持之間有爭執在所難免，不過最經典的就是方力申於2004年雅典奧運跟葉璇鬧交，不和傳足17年。首次擔任奧運主持的方力申因為在直播期間，不忿被葉璇搶對白，就對她說：「跟住你寸我啊嘛！」可惜整個過程都直播出街，場面非常尷尬。

2004年雅典奧運方力申同葉璇鏡頭前鬧交。（網上圖片）

不過相隔多年，小方日前在Eric Kwok、劉浩龍和谷德昭主持的YouTube節目上重提這件事時透露，疑似爭執的對話其實由當時擔任導演的谷德昭所想出來的橋段。谷德昭指為兩人有一些火花四濺的對白，可惜在兩人討論期間，早了10秒開始直播便造成尷尬場面。另外，小方日前在宣傳全新節目《鬼上你架車》期間，接受《香港01》訪問時笑言事隔多年終於有機會澄清：「真係估唔到，好多嘢講唔清楚，其實我睇返當時個樣，我入咗行3年，未做過直播，做個時我駕馭唔到，突然播出街個種我哋講緊嘢嘅尷尬，唔係鬧交尷尬。」