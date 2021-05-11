浪姐2｜楊丞琳被批評「為了錢才願意來見老公」5字回應鬧內地網民

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

楊丞琳今年一月底，飛往內地和分隔近一年的老公李榮浩團圓，並參加中國選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，之後卻遭到部分網友們狠酸：「因為有錢賺才願意來見老公」，對此，楊丞琳日前出席電影活動時，也作出了回應。

楊丞琳在四月時返台，經過居家隔離和自主管理的隔天就出席電影宣傳活動，透露很快就會再次前往大陸，因為有老公李榮浩的地方，也是她的家，將來她會常來往兩邊，希望可以同時兼顧老公、媽媽，還有寶貝狗狗。

👇👇👇已經出道20年卻完全看不出歲月的痕跡！點圖放大看更多楊丞琳IG美照👇👇👇

+36
+36
+36

楊丞琳一月底時，前往大陸和李榮浩團聚，也參加了《乘風破浪的姐姐2》，同時兼顧家庭和工作，但事後卻遭大陸網友冷血批評，認為她是因為有工作、有錢賺才願意飛往大陸，楊承琳面對這一指控，有點無奈的表示：「干他們屁事」，接著也解釋兩件事的先後順序，她表示一開始是先申請了探親手續，確定可以前往大陸，接著才有工作邀約，絕對不是外傳的：「為了賺錢才過去」。

同場加映：乘風破浪的姐姐2 |楊丞琳唱到喊　慘輸容祖兒《你是我的姐妹》（點圖放大看👇👇👇）

+16
+16
+16
楊丞琳隔離超自律曬完美身材　腹肌超明顯360度零贅肉
乘風破浪的姐姐2 容祖兒戰勝內地真人騷潛規則　澎湃實力不限地域
楊丞琳得罪那英？鼓勵張栢芝獲讚　可愛教主蛻變：正面看負面時刻
乘風破浪的姐姐2｜一文睇清台下姐姐真面目　最有人緣女星係佢
乘風破浪的姐姐2｜楊丞琳發表感言得罪人？ 那英：聽着心裡有點虛

延伸閱讀：

疫情告急！許富凱攻蛋「2度延期」　告五人週六開唱暫停

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。