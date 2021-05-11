浪姐2｜楊丞琳被批評「為了錢才願意來見老公」5字回應鬧內地網民

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-11 18:45

楊丞琳今年一月底，飛往內地和分隔近一年的老公李榮浩團圓，並參加中國選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，之後卻遭到部分網友們狠酸：「因為有錢賺才願意來見老公」，對此，楊丞琳日前出席電影活動時，也作出了回應。

楊丞琳在四月時返台，經過居家隔離和自主管理的隔天就出席電影宣傳活動，透露很快就會再次前往大陸，因為有老公李榮浩的地方，也是她的家，將來她會常來往兩邊，希望可以同時兼顧老公、媽媽，還有寶貝狗狗。

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楊丞琳一月底時，前往大陸和李榮浩團聚，也參加了《乘風破浪的姐姐2》，同時兼顧家庭和工作，但事後卻遭大陸網友冷血批評，認為她是因為有工作、有錢賺才願意飛往大陸，楊承琳面對這一指控，有點無奈的表示：「干他們屁事」，接著也解釋兩件事的先後順序，她表示一開始是先申請了探親手續，確定可以前往大陸，接著才有工作邀約，絕對不是外傳的：「為了賺錢才過去」。

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