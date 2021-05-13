韓國oppa女裝打扮惹性向疑雲　2AM趙權坦然回應勇敢做自己

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-13 11:30

韓國人氣男團2AM出身的趙權，有綜藝之神眷顧的超強綜藝感與舞台上的治癒美聲形象超反差，被粉絲們封為「瘋權」，卻常常因為中性的打扮、擅長跳女團舞在韓網上引爆質疑聲浪，同時也一度盛傳關於他性取向的謠言，趙權反而更加做自己啦！

誰說男生不能穿高踭鞋 趙權直接踏上熱舞！

去年退伍後，趙權彷彿大解放！不但在音樂劇《Jamie》中男扮女裝挑戰「變裝皇后」角色，高踭鞋更成為他的最愛配件，公開場合穿、綜藝上穿、連平時散步遛狗也穿超高高踭鞋上陣，在韓綜《認識的哥哥》中，趙權甚至親自示範穿著高踭鞋熱舞，懂穿程度更勝許多女生。

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假睫毛＋彩色眼影妝容 近況照再度引爆熱議

趙權模糊性別、中性化的舉動一直評價兩極，他近日在個人IG曬出的一組超破格照片，再度引起韓網的正反熱議！照片中的趙權畫著黃、綠、粉、藍…超過5色的繽紛眼影，同時還搭配超華麗款的假睫毛，唇膏不忘選用浪漫粉紅色，突然大變身讓網友們一時認不太出來。

原來這是他與韓國的著名變裝藝術家Nana Youngrong Kim（나나영롱킴）學習的妝容，也是趙權親手上妝的完成品，男偶像難得一見的大膽裝扮再度讓韓網驚呆！他同時也宣布將成為韓國美妝品牌VT COSMETICS的創意總監參與產品開發，事業版圖越擴越寬。

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趙權：無性別是我的武器！

針對一直以來外界的有色眼光，趙權曾在去年出演音樂劇時接受採訪，與議論正面對決，他大方坦言：「無性別（genderless）是我的武器，以前會畏懼中性的形象，被說像女性就會否認，現在我接受我自己原本的樣子」，同時針對社會上常被忽略的族群發聲：「不管是性少數者、精神疾患、肢體障礙者或是多元成家家庭，世界上真的有很多不同的人，沒有女生一定要留長髮或是男生一定不能化妝的法律，希望能尊重各種個體就好了！」在韓國相對保守的社會，公眾人物能這樣做表率不容易啊！

同場加映：伊能靜19歲兒子女裝打扮作風大膽 化濃妝穿高衩褲街頭影時尚照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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