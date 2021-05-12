MIRROR 12子完騷喊住落台 Lokman：完成6場真係唔容易

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-12 07:15

人氣男子組合MIRROR一連6日演唱會昨日（11日）進入尾聲。MIRROR 12子完騷後進行慶功儀式，隊長Lokman表示完騷後最想大食特食，「大家都最想食嘢㗎啦！想食炸雞呀、打邊爐呀、雞煲呀，呢幾日都應該放肆。」MIRROR之後再接受訪問，幾乎所有隊員都給滿分團隊分。而Jer則表示喉嚨傷勢未癒，「把聲狀態唔係最好」，所以對個人表現不太滿意。

MIRROR表示完騷後最想食炸雞、打邊爐。 （梁碧玲 攝）

問演唱會中最難忘的經歷，Lokman說：「應該係入場嘅時候，逐個逐個走入升降台，就大家知要打仗啦，入去戰機度等要打仗嗰個情緒，大家ready再升上去嗰吓係好感動！」他又表示，昨晚正式完場後，MIRROR 12子在台後相擁而哭，「大家都係喊住落返嚟，個畫面係好感動，完成6場真係唔容易。」至於有否入紙紅館，Lokman則謙虛指：「MIRROR高度未達到咁高，我哋未觸及到嗰啲問題，要等通知，但未有通知。」

MIRROR一眾成員表示現在最想訓覺同狂食嘢。

至於Edan和Jer的喉嚨傷勢，Edan透露兩人都有食藥，「同埋為咗把聲會戒凍嘢、煎炸嘢」。Jer則笑言，說話和唱歌都無大礙，「但如果突然間大嗌咁就會惡化，平時唔好突然間咆哮就得，唔好食煎炸嘢嗰啲。」

MIRROR正式完場後喊住落台。 （梁碧玲 攝）