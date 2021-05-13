同理繼續傾｜吳雨贊同TVB外闖搵新星　憶親自發掘郭藹明參選港姐

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-13 11:00

TVB大股東黎瑞剛早前接受訪問，批評直指TVB全面老化迷失咗十年。喺娛槳圈打滾逾40年嘅吳雨，呢日接受馬浚偉港台清談節目《同理．繼續傾》訪問時，認同TVB應該要衝出市場，憶述當年自己做港姐時就係衝出香港：「就搵到郭藹明，我都引以為傲呀。」

吳雨呢日接受馬浚偉港台清談節目《同理．繼續傾》訪問。（港台官網）

71歲嘅吳雨，縱橫歌影視各界多年，係唔少紅星幕後推手，對於近年外畀覺得無晒明星，佢就話：「依家娛樂圈好慘，斷層好利害，80年代第一梯隊走，第二梯隊即刻可以上，依家唔好話23456，第一都唔係一線。當然呢啲有因有果，市場轉變，要培訓新血。以前啲星真係星，喺我年代即係邵氏時，嗰時嘅明星係蕭芳芳、林黛、樂蒂……佢哋冇整容喎，但個個眼大大，臉尖尖，係真明星嚟。依家真係去韓國都唔知點揀，個個一樣，只能講以前好難見到明星，依家時代唔同咗，拉近左好多。」

71歲嘅吳雨，縱橫歌影視各界多年，係唔少紅星幕後推手。（資料圖片）

馬浚偉問及吳雨，點睇依家香港電視業發展，佢就話：「SHOW MUST GO ON，黎瑞剛講得啱，無綫係要衝出去，但衝出去唔係話文化衝出去，而係巿場發展衝出去。今日嘅大灣區都係講廣東話，廣東省成6千幾萬人口，點解冇一個似樣嘅藝人同歌手走出嚟？好啲嗰個張敬軒都嚟咗香港，點解我哋唔可以去幫佢哋發掘明星出嚟？」

吳雨認為廣東省６千多萬人口，除咗張敬軒，應該可以發掘更多人才。（大會照片）

佢又提起當年搞港姐，亦因為衝出去先發掘到新星：「港姐都係，女仔大唔切呀，中五畢業甚至大學生啲英文都唔得，點解當年我搞港姐要去海外搵呢，我自己飛去溫哥華LA揀添，我覺得咁多留學生，去搵啲都好呀，第一屆就搵到郭藹明，我都引以為傲呀，唔衝出去點會做到嘢呢。」郭藹明當年成為1991年三料港姐被喻為「才貌雙全的冠軍級港姐」，自此港姐亦有到外地海選嘅傳統。