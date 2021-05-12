麥明詩認有睇《ERROR自肥企画》擴闊眼界：之前喺TVB都係自己圈子

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-12 17:49

麥明詩（Louisa）與麥子樂近日正忙於拍攝亞洲心動娛樂（AMM）出品、戚其義監製新劇《逐流時代》，周三（12日）在亞視大本營舉行探班，只見Louisa身形比起半個月前開鏡時又Fit了不少，顯然有為泳衣戲落足苦功，她笑指現階段她已調節至入行以來的最佳狀態：「我覺得自己愈拍愈精神，大家嘅默契亦都愈嚟愈強！每個星期有兩三個朝頭早我都會特登早起身去游水Keep住體態，因為泳衣戲排咗喺我嘅拍攝最後期，多謝劇組畀咁多時間我進入最Fit狀態。」麥子樂也大讚拍檔狀態愈來愈好，更聲言當年選港姐也投了Louisa！

麥明詩為拍性感戲更出動私伙泳衣，不過就對性感程度大賣關子：「純粹係自己舒服啲，到時睇下嗰日心情係適合邊一套泳衣。」（葉志明攝）

MIRROR連開6場演唱會掀起話題，麥子樂為要工作不能前往而大感可惜：「真係好想去睇！MIRROR真係非常之勁，出道兩三年就咁成功！」又指自己識跳他們的舞步，即席露兩手跳《Ignited》；而麥明詩亦大方承認有留意這隊娛樂圈新貴：「我都Keep住喺網上睇佢哋好多人分享嘅帖文，但呢刻因為拍攝冇機會去睇，希望將來有機會合作。」

談起近來ViuTV與無綫（TVB）之間的電視大戰各有千秋，麥子樂就指：「Serve觀眾應該要有唔同類型節目，我而家都係睇啲後生仔嘢，原因係我驚自己脫節，點都要留意下個局勢。」他又透露自己正在追看《ERROR自肥企画》：「我覺得好正！呢啲節目應該晨早有！」Louisa附和道：「我有留意（保錡）脫毛嗰Part！」

問到她是否認識MIRROR、ERROR 16子，她就指劇組中的旨呈及張凱娸（Kiki）皆有參與《全民造星III》：「之前喺TVB嘅時候，始終會係自己個圈子，劇集裏面個角色大部份都係TVB自己人，遭遇嘅事情都係同一類型，呢個都係好大原因驅使我出嚟，希望見多啲唔同嘅人，亦都擴闊自己嘅眼界，今次都同到好多之前冇機會合作嘅藝人一齊交流，學到好多！」說起TVB近月的連串變革，Louisa表示喜而樂見：「自己唔知點樣可以貢獻令呢個圈可以多啲人、熱鬧啲一齊玩，當然我只係Small potato（小薯）乜都做唔到，如果有啲咩可以幫到手希望我都可以出一分力。」

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