【最強娛樂問答賞得獎名單｜最強流動派】

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-05-14 12:00

「最強流動派」之最強娛樂問答賞已經完咗啦，參加會員即時賺到「01積分」換禮品外，再分享「最激勵您嘅藝人係邊個，點解？」仲有機會贏得Spotify音樂串流平台會籍。

經過一輪篩選，編輯已經揀選咗內容最印象深刻及有共鳴嘅答案，以下10位得獎者可以拎走Spotify 6個月會籍啦：

得獎名單：

1/C*** W*** S**

「最激勵我嘅藝人係鄭欣宜。鄭欣宜嘅母親係肥肥沈殿霞，係一我個香港受到廣大市民歡迎支持及愛戴的開心果。雖然欣宜是她的女兒，但她並沒有因此而嬌生慣養，也沒有因此而非常驕傲，由出道至今也默默努力唱歌作曲跳舞，曲風通常是輕快歡樂而且充滿了正能量。即使因為她的體型，常常受到網民攻擊，她也一笑置之，並把這些負能量轉化成笑聲與自信。近幾年她已沒有節食，並向媒體和所有讀者表明不論自己或他人也要接受自己的特質，並把這些特質發揚光大，向世界發放正能量及愛。在我眼中看到是她的自信努力汗水，真善美由內而外發放出嚟，雙眼是明亮的，歌聲是悠揚的，漸漸地大眾也越來越接受她。這個是一個非常激勵人心的故事，自信是相信自己，是自己給予自己的，無論在順境或逆境也要堅定相信自己。」

2/C*** T** N**

「陳柏宇，因為我最鍾意聽佢首爸爸的禮物！除感覺到柏宇歌聲滲露對Abi的愛護與柔情，我也不禁想起爸爸。由細到大他都「窮盡今生 去贈你最好」，令我可無憂地做想做的事，雖然很多話他沒說出口，很多事情都想我試，認為「何用看守 愛就要放手 」，但就對我好上心。如他於升中派位前一日失眠了，因他希望「世間沒風險」，我人生可順利點；又如某次失戀，他說「情願一早開放些 也别動輒得咎 」：感情沒分對錯，請不要責怪自己，然後把哭泣的我擁入懷裡。那刻我感受到爸爸強烈的愛，體現了「失手要怎算 交給我打算」，被爸爸愛的我很幸福♡ 一諗到有爸爸的愛，我就有動力面對所有困難，激勵我做得更好！」

3/L** W** W**

「姜濤係最激勵到我嘅藝人。 首先係佢減肥心態簡直係女人都應該要學習既應有態度， 為咗令自己人生更有價值，不惜減肥嘅辛苦去追到目標。 其次係佢成名， 但從無一刻囂張。 佢好多嘅專訪都表現出真性情 講番心入面嗰句絕無矯揉造作-呢一樣嘢就算係出咗嚟做嘢，都係難得一見嘅好人。 佢係令我搵到初心，令我學會就算自己身處的乜嘢地位角色，都要做返自己。 利申我唔係姜糖，但係以佢嘅年齡，佢識得咁樣做，好值得讚賞，亦都係非常之激勵到23歲既我，姜濤係非常值得我學習既對象。」

4/L**** T** T***

「Anson kong江𤒹生，因為佢既直率雖然有人唔認同，但我認為係現家既時代已經好少藝人可以用自己真性情表露自己真正性格，而且明白佢既真性情帶左俾佢自己受到傷害，但係佢都帶俾我哋知道人唔可以無左自我。佢知道自己既不足之處佢用百分之百既努力練習，即使幾攰都好甚至受傷，佢都唔願停留係原地，用唔到既方法繼續向前行，等我哋知道即使人生總會有挫敗難過，但點樣都會有另一條路行落去，並且哩一條路會有人陪你行落去。所以江𤒹生既性格最激勵我」

5/Z**** M*** Y****

「TWICE，佢地一開始出道的時侯，默默無名，參加d小舞台打歌，出道時亦都備受爭議，但係第二次出歌時，終於成功，可以企系大舞台上，有一大班fans為佢地應援，佢哋係成名嘅路上有喊過，有受傷過，但佢哋始終都冇放棄，而係繼續為咗佢哋嘅夢想而努力，TWICE成員周子瑜講過，佢唔希望人們係因為外貌而鍾意佢，而係靠自己嘅實力。係TWICE令我知道呢d道理，成為我生活嘅源動力，我真係好多謝佢地，亦都為佢地而家個成績感到驕傲。」

6/Y* C*** Y***

「最激勵我嘅藝人係張國榮，因為哥哥可以做到每個人對佢嘅名字都不會陌生，內陸還是香港對他痴迷的人有很多，他是一代人的偶像，他曾經也被稱為是傳奇巨星。張國榮的生命只有四十年的歷史，就永遠地停留在了人們的心中，他不僅是一位歌手，更是一位演員，尤其是曾經的《霸王別姬》，至今都是經典！所以人生在世，一定要發光發熱，對自己有興趣嘅事一定要傾盡全力，做到最好，令自己不會後悔，為自己而活。」

7/C*** K* T*

「鄭中基，初出道唱歌成積不俗，受歡迎，但飛機醉酒事件令其如日方中的事業跌進谷底。本以為富家子弟的他，演藝事業就此完結，再無翻身機會。可是他認真反省前路應該怎樣走，最後決定從電影由零開始，默默耕耘，以攪笑形式帶給我們無限歡樂，而且近作電視劇"暖男爸爸"亦頗有好評，給觀眾新印象，並非只懂演喜劇。如此由高處跌低，再有毅力重新出發，重獲觀眾肯定，是個十分正面，激勵人心的例子。」

8/C*** S** W**

「Serrini, 因為佢唔介意人地點睇，默默做自己喜歡的事和音樂。而且非常非常有自信，亦鼓勵人要自信。其次係佢唔介意人叫佢「果條女」但佢會教歌迷唔好話到其他歌手。一個愛自己，尊重他人，努力實現夢想的人，佢既Charm 未必係主流，但絕對打動我。」

9/L* Y** K**

「暫時最激勵我嘅藝人係error嘅Dee哥何啟華，佢嘅出現，令我更加相信要成為一個藝人唔一定要靚仔靚女，有才華有特色有實力都一樣可以，例如例如佢嘅樣貌俾人覺得注定做唔到明星，有人笑佢咁樣衰都發明星夢，但佢冇放棄，一直向着自己嘅夢想前進。佢2014年就出道，當初只係扮演同模仿其他明星，但而家佢終於搵到自己嘅方向同定位，加入左Error之後仲越嚟越紅。我自己都唔係一個特別靚女嘅女仔，但我好想喺將來成為一個歌手，所以佢真係好鼓勵到我，或者佢唔係最靚仔唱歌最好聽嗰一個，但佢拍綜藝節目真係好出色，而且經驗多，有幽默感，唔介意為咗令觀眾睇得開心做搞笑嘢，可惜ViuTV一開始唔重視佢哋，去到今年嘅新歌I Promise先至有budget拍MV。自己之前DM過佢打咗少少鼓勵嘅說話，本身諗住佢都唔會睇，點知佢真係好認真咁覆我🥰🥰。唔知道睇緊呢篇文嘅你係邊個，但真心祝你身體健康，幸福愉快，得閒嘅話都可以聽吓「我們不碎」「我們很帥」「I promise」呢三首歌。每個人都有自己嘅目標同夢想，你都要加油💪」

10/C*** H** K*

「Coffee. 佢經歷過網絡欺凌同周遭人俾嘅壓力，而且本身條件唔係特別優秀，但可以憑藉自己嘅努力去克服困難及自強，而且亦唔係麻木消費兒子嘅媽媽，佢嘅努力和經歷好能夠鼓舞大家。」

*活動受條款及細則約束。

得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。