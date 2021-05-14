何猷亨已婚舊愛陳可欣陷桃色糾紛　「正印」爆眼鏡男愛出軌多女伴

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-14 18:45

曾與賭王四房兒子何猷亨拍拖、上年與鋼琴家孟雨晴結婚的陳可欣（Sabrina）最近疑似捲入桃色事件，近日上流社交圈瘋傳四張照片，相中的長髮女子與一名眼鏡男親熱，男子更解開恤衫鈕扣露出胸膛，震撼社交界，據悉眼鏡男的「正印」女友田旻穎（Cara）現懷有7個月身孕，跟Sabrina更是閨密，以前二人經常結伴出席社交圈活動。有傳媒曾聯絡Sabrina求證，她指一切交由律師處理，沒有回應。

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Sabrina被爆出桃色糾紛後，Cara周五（14日）隨即在社交媒體寫千字文控訴男友總是夜蒲不歸家兼喝到醉醺醺，臉上都是化妝品、閃粉和唇膏印，而男友則辯解唇印為西瓜汁，又左顧而言他指飲醉忘事。Cara又不忿男友滿口歪理：「還教育我知道外面那麼多女生往他身上貼，包括港姐亞姐，所以我更應該給他更多的愛和關懷，要好好坐穩大婆這個位置，展示出大婆應該有的氣度。男人都一個樣，都會逢場作戲，不應為了這點小破事生氣？」她續指：「這一年多來你所做的每一件事都在衝破我的底線、都在顛覆和刷新我對這個世界的認知，感謝。」