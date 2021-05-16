《廣東歌101》將舉辦六場無聲演唱會　想聽AGA在你耳邊唱歌冇難度

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《廣東歌101》音樂企劃自上月推出以來得到不少歌手支持，繼許廷鏗、衛蘭、洪嘉豪和林奕匡帶來精彩演出後，接下來將會繼續舉辦多場Silent Concerts，演唱陣容十分吸引，包括AGA（江海迦）、Serrini、岑寧兒、吳業坤、陳蕾、曾比特和馮允謙，他們屆時將會演唱心目中最能代表自己年代的廣東歌，歌迷只須戴上耳機，就能感覺到歌手們彷如在自己耳邊唱歌一樣，屆時時代廣場亦會於商場大電視、Facebook及Instagram專頁上作直播分享，讓更多人能感受廣東歌的「原音」力量。

《廣東歌101》音樂企劃自上月推出以來得到不少歌手支持。

衛蘭帶來精彩演出。

除此之外，《廣東歌101》亦會舉行多場音樂主題交流會，由多位著名音樂人擔任演講嘉賓，包括Cousin Fung、Nic Tsui、黃兆銘、Edward Chan、Randy Chow、Tim Lui、Viki Chan、林寶、徐浩和舒文，與現場觀眾交流音樂創作心得。

林奕匡早前都有帶來多首精彩歌曲。

Silent Concerts 時間表：

5月15日下午3時至3時30分：AGA及曾比特

5月22日下午3時至3時30分：馮允謙

6月1日晚上7時30分至8時正：陳蕾

6月5日下午3時至3時30分：Serrini

6月12日下午3時至3時30分：岑寧兒

6月19日下午3時至3時30分：吳業坤

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