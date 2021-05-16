《廣東歌101》將舉辦六場無聲演唱會　想聽AGA在你耳邊唱歌冇難度

《廣東歌101》音樂企劃自上月推出以來得到不少歌手支持，繼許廷鏗、衛蘭、洪嘉豪和林奕匡帶來精彩演出後，接下來將會繼續舉辦多場Silent Concerts，演唱陣容十分吸引，包括AGA（江海迦）、Serrini、岑寧兒、吳業坤、陳蕾、曾比特和馮允謙，他們屆時將會演唱心目中最能代表自己年代的廣東歌，歌迷只須戴上耳機，就能感覺到歌手們彷如在自己耳邊唱歌一樣，屆時時代廣場亦會於商場大電視、Facebook及Instagram專頁上作直播分享，讓更多人能感受廣東歌的「原音」力量。