聲夢傳奇｜靠「小巨肺」炎明熹就夠贏　同衛蘭合唱開口就驚為天人

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-15 22:29

無綫節目《聲夢傳奇》今晚（15/05）進行第三輪比賽，紅藍兩隊繼續以回合制作賽，上集完成兩個回合後，就由紅隊連勝兩場，今集再進行餘下的兩個回合後，紅隊就以3比2小勝藍隊，即藍隊要淘汰一位學員，最後藍隊的導師們就在孫漢霖（Steven）和林智樂（Felix）之中選擇淘汰一位。

炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）和孫漢霖（Steven）兩男一女組合唱《洋蔥》。（《聲夢傳奇》截圖）

第三輪比賽的第三回合，藍隊就派出炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）和孫漢霖（Steven）兩男一女的組合，以楊宗緯的歌曲《洋蔥》迎戰。李克勤就表示孫漢霖表現太平淡：「流淚係好容易表達，但係我感覺唔到。」不過其後三位評判都表示他們有不錯的演出。

JW王灝兒聽完更有一個「問號」的表情。（《聲夢傳奇》截圖）

紅隊就派出姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）以歌舞劇演出《天生三品》迎戰，不過就有點「出事」了。周柏豪看完第一次排舞後，就說：「《天生三品》係...吖，慘不忍睹。」JW王灝兒聽完更有一個「問號」的表情。評判之一王耀祖也說：「唔好聽啲講，我唔知你哋喺度做緊乜。」最後藍隊以22比8勝出這個回合。

姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）以歌舞劇演出《天生三品》迎戰。（《聲夢傳奇》截圖）

Gin Lee做嚴師，雖然狠批：「呢個表演根本係廢嘅。」但是上台前一晚也留到12點幫學改進。（《聲夢傳奇》截圖）

藍隊炎明熹、林君蓮、鍾柔美、孫漢霖、文凱婷和林智樂六位學員以F.I.R.的《Lydia》迎戰。（《聲夢傳奇》截圖）

第四回合藍隊炎明熹、林君蓮、鍾柔美、孫漢霖、文凱婷和林智樂六位學員以F.I.R.的《Lydia》迎戰，Gin Lee：「睇咁多次（綵排），呢次係最好。」李克勤也說：「今次係收貨嘅。合唱係好容易炒埋一碟，不過聽落你哋又真係冇炒埋一碟。」

紅隊張馳豪、詹天文、姚焯菲、黃奕斌、何晉樂、潘靜文和冼靖峰以創作歌曲《拼圖》迎戰。（《聲夢傳奇》截圖）

紅隊就以全員一起作曲填詞的全新歌曲《拼圖》迎戰，Supper Moment Sunny：「我喺紅隊睇到我最想睇到嘅嘢，就係同觀眾互動。」這回合紅隊就以23比2反勝，即是藍隊最少要淘汰一位學員。

紅隊就以23比2反勝，即是藍隊最少要淘汰一位學員。（《聲夢傳奇》截圖）

最後一回合，導師們也參戰，紅隊派出隊長何晉樂（Rock），與泳兒、JW王灝兒合唱《裙下之臣》。森美打趣說：「你唔係嘆喎，你似係怕醜。」伍仲衡：「我覺得你揀錯歌，因為呢啲小調要sexy。同埋Vincy（泳兒）一開聲，你即刻被比下去。」

隊長何晉樂（Rock），與泳兒、JW王灝兒合唱《裙下之臣》。（《聲夢傳奇》截圖）

「小巨肺」炎明熹把聲好靚。（《聲夢傳奇》截圖）

「小巨肺」炎明熹同衛蘭合唱。（《聲夢傳奇》截圖）

藍隊派出「小巨肺」炎明熹和導師衛蘭以Lady Gaga的名曲《Million Reasons》迎戰，演出驚為天人，獲得評判一致好評。陳奐仁：「藍隊真係嚴師出高徒，你show畀我哋睇咩叫『台上一分鐘，台下十年功』。」藍隊以24比1勝出，不過孫漢霖（Steven）並不是因為表現太差而被foul出局。

藍隊以24比1勝出。（《聲夢傳奇》截圖）

李克勤：「決定權喺導師手上，當然導師有佢哋原因，但係畀我嘅就唔會揀Steven。」Gin Lee：「之前合唱佢炒咗車，動感又唔係好啱佢，我又冇其他嘢可以參照，所以喺呢個考量上面，Aeren可塑性高啲。」

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