ERROR自肥企画︱查小欣鬧ViuTV欠社會責任　第10集話你知佢未必啱

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-15 22:07

自稱「娛樂教母」的查小欣在專欄點名批評由ViuTV幕後製作團隊「無制限OT編集団」製作、ERROR四位成員193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）主持的真人騷節目《ERROR自肥企画》。查小欣文中指：「節目被形容為綜藝搞笑，但糖衣包裹着的是大玩低俗、不雅的內容，有些畫面更打了格仔，有不良意識之嫌。」她更點名批評ViuTV：「作為一個免費電視台、入屋的電視台，就有一定的社會責任，製作的節目不需要說教，但也無需低俗。這麼難得才取得牌照，走如斯偏鋒路綫不怕嗎？」

《ERROR自肥企画》確實令不少觀眾大開眼「戒」，無論是在阿Dee的下體引爆氣球、還是保錡抽中懲罰籤要蜜蠟脫下體毛，當然這些畫面爆笑度十足，因為「睇人XX最開心」，有些觀眾會認為打破對電視尺度的認知，但也有一些觀眾會覺得內容踩界。可是，節目有這些畫面並不代表ViuTV未有盡免費電視台的社會責任。

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最新周五（14日）播出的第10集，也許是對有關言論的最佳反擊。

幾乎每集節目都會在開端播出成員自肥計劃進程，而早前受負面新聞纏繞被「雪藏」反省的保錡則將自肥權利交予製作組安排，早前挑戰5招搖搖特技已經有過失敗案例，今次就請來片石高手阿岳做老師，而學生保錡需在兩、三星期內達成片石仔20下的目標，而此為世界級標準，保錡亦立下誓言：「唔想嘥咗導演同阿岳一番心機，我一定要做到！」保錡在最後關頭挑戰成功，令觀眾也莫名感動：「呢個運動係你會好想不停突破，今日完成到目標、好多嘢我覺得自己突破咗好開心。」節目組沒有用VO告訴你什麼大道理，但或許有不少觀眾領悟到只要認真做、堅持去做，也許再難的事最後都會成功。

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在節目的最後四分鐘進入了一個名為「團隊自肥（離譜）企画」的欄目，「格仔導演」Mike說：「我好鍾意拍自然生態，於是安排出海拍海豚！」節目組找來《美女郊遊遊》中合作過的陳欣妍（Shirley）一同出海尋覓香港碩果僅存的中華白海豚，一眾製作組成員在出發前均說僅在電視上看過。

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大概是Mike導的費洛蒙吸引了海豚，令製作組拍得中華白海豚近距離出沒的珍貴畫面，難掩興奮之情，連收音師也指：「第一次喺香港一次見到咁多條！」船家透露：「每年大約都有10條左右出世，呢啲海豚跟住我哋啲漁船食魚食咗幾十年，佢哋其實已經同漁民一齊生活緊，但專家話要保育海床唔畀大型漁船捉魚，佢咪即刻冇咗個方向。」

製作組抵死以LUKAS DOLPHIN的《RUN》作結尾配樂。

節目撰稿阿暉提出人類與動物之間的生存空間問題：「專家嘅立場係人類最好同動物永遠區隔，唔好接觸、保持距離，但大家一齊生活喺度。」畫外音續言：「唔知有幾多海豚係因為起呢條橋，而被迫離開原生嘅水域。」節目引起大眾對中華白海豚的關注，以及相關的環保問題，是為負上了一定程度的社會責任；而觀眾亦紛紛到Mike的IG留言致謝：「多謝你影香港嘅白海豚，佢地好似好自由，希望佢地以後都可以咁自由。填少啲海、更多地方棲息。」、「多謝你拍海豚，同埋其他香港愈來愈少嘅嘢；希望觀眾們除咗笑之外，仲睇到你的心思，你對香港的愛！」

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根據資料，香港水域內中華白海豚直至2019年數量只餘32頭，是為14年以來最低數字。世界自然基金會香港分會認為近年北大嶼山水域不斷開發，機場三跑道計劃和港珠澳大橋香港口岸均需在白海豚棲息海域進行大規模填海，加上海上交通日益繁忙，嚴重威脅中華白海豚的生存空間。

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