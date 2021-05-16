方媛拍片意外曝光郭富城天王級豪宅　天台無敵美景靚到似空中花園

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-16 18:00

方媛 (Moka) 於2017年與天王郭富城 (城城) 結婚後便過住少奶奶的生活，全力照顧老公以及一對寶貝女兒，重心放在家庭上的她幾乎沒有出外接job。不過她亦樂於做KOL在網上拍片分享她的生活點滴以及扮靚Kee心fit心得等。而從她以往拍過的Vlog與靚相當中，就不止一次意外曝光了她所居住的天王級豪宅。

城城與老婆Moka十分恩愛。(微博截圖)

在她的最新一條Vlog入面，就以寓台天台的花園做背景拍攝Intro，天台環境極之寬敞，裡面擺放了有歐陸式長枱、椅子和種了不少盆栽作擺設點綴，尤如空中花園似的，再加上超級開揚的無敵靚景，置身其中實在是令人心曠神怡。她之前已曝光了家中多個角落，包括大廳、飯廳、客廳、娛樂房、浴室、衣帽間、私人泳池以及天台籃球場等，都曾被攝入鏡，各式設備應有盡有，絕對是一個五星級的家。

Moka的相中可見她和城城家中的梳化。(方媛微博)

據悉，城城的寓所位於港島大坑道嘉園，在頂樓全層，面積約3000平米。從Moka以往所post的相中可見，天王城城的豪宅以米白色的佈置為主色，大廳的牆身和大門、餐枱以及飾物櫃等均是米白色的，淺灰色的超長梳化配搭奶茶色的咕𠱸，走簡約風的路線，加上木色的地板，予人一種home sweet home且時尚小清新的感覺。飾物櫃內擺滿了囡囡喜愛的玩具。廳的另一旁則擺放了黑色座椅，有一大個名牌箱子作裝飾，也有雲石枱，增添了奢華的感覺。而在Moka之前post的相中可見天王的豪宅是有私人泳池的，所以即使在新冠肺炎的疫情威脅下，她仍可放心每天帶同囡囡去游泳。她的其他相中亦見到她家裡的浴室也是整個米白色的，且備有按摩池可以隨時浸浴做Spa享受按摩relax，而她的天台則大到可以打籃球，另一邊則布置成空中花園似的。

點擊下圖逐格睇城城的豪宅以及他和Moka的靚相：

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點擊下圖逐格睇Moka之前的vlog：

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點擊下圖逐格睇兩人玩水上電單車的片段，以及其他靚相：

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點擊下圖看方媛的靚相：