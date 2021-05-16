網紅藥水哥博出位同向佐打擂台開戰　揚言：打不贏也跟你同歸於盡

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-16 14:30

內地網紅藥水哥。（微博@藥水哥ss）

內地網紅「藥水哥」（本名劉波），早前在微博喊話想挑戰「功夫巨星」李連杰，更tag對方問道：「您接受我的挑戰嗎？」引來大批網友圍觀，有人在留言區揶揄：「欺負老年人，你可能不知道他的徒弟是誰」，哪知道藥水哥不可一世地說：「管他是誰，看我能不能一拳把他幹碎就完了」。而李連杰的徒弟便是向佐，大批網友在藥水哥的這個帖文Tag向佐，向佐因此現身回應，更相約藥水哥在擂台上相見，向佐在5月12日繼續在藥水哥的微博留言：「成年人要為自己說過的話負責，有空一起切磋。」

早前出席對戰發布會。（抖音）

早前藥水哥出席發布會中更揚言：「向佐沒有來嗎？我感覺他現在有點慫，而現在只有我一個人在台上站著。向佐我想對你說，那怕我打不贏你的話我也會跟你同歸於盡。」雖然向佐並沒有出席這個發布會，但有現場跟藥水哥進行一場視像對話，他說：「聽說你在網絡上那個很狂呀，看看你實力是不是跟你的嘴巴一樣厲害。」然後向佐更除下他的眼超說：「你買保險了嗎。」藥水哥亦不甘示弱回應：「說實話向佐哥，那個我真的我還真的沒有買，但說實話我還是真的是希望我們能夠到最後一起能夠買保險。」

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這場擂台戰在昨天（15日）便舉行，不用一星期時間就在台上相見，相當有效率。而藥水哥身形與向佐身形相差甚遠，看不出是健壯，用微胖形容也不為過，相反向佐由於是練武之人，身形相當好，因此這場對戰網友認為一面倒，向佐壓住藥水哥打應該沒有難度。

昨天（15日）二人打擂台。（微博）

賽事只打三回合，每回合兩分鐘，打的是kickboxing。向佐與藥水哥對打時候看出相當留力，並沒有猛烈進攻，多次揮拳都能夠擊中「藥水哥」，踢腳時候甚至倒地了。三回合順利打完，藥水哥堅持到最後，雖然表然不亮眼，但也有擊中向佐，也令向佐跌倒過一次，表現已經超出他預期，可惜最後裁判宣布是向佐勝利，向佐也大方與對方握手。

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