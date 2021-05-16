我是女演員 | 陳豪港普真人騷全場黑人問號　優待處理對戲零台詞

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-16 21:30

內地真人騷《我是女演員》，顧名思義，是廿多位女新人大鬥演技，而除了導師嚴屹寬、鄭元暢、李治廷外，新一集還加入了代課老師，本地男星陳豪和王浩信，而節目中一班女學員要重演《公主嫁到》的情節，更由陳豪跟她們對戲，但陳豪港普名聞中港，要睇字幕先明白他的意思，而節目組竟然想出了奇招，下文為大家揭曉。

陳豪錄製《我是女演員》，經常發呆要劉濤提點。（影片截圖）

《我是女演員》最新一集，兩位本港男星陳豪和王浩信終於登場，要跟學員對戲和給她們意見，節目組選用了港劇《公主嫁到》，陳豪指佘詩曼犯了七出之條的一場戲，而且已經配了普通話對白。之後由陳豪親自落場對戲，但在外國留學的他說英語肯定相當流利，至於普通話他是出名的爛，不折不扣是地道的港普，所以雖然陳豪落場對戲，卻被安排零對白，全程由女學員演戲唸台詞，陳豪只是企定定，之後要挑選一位演得最好的學員，最讓人意想不到是陳豪揀了一位忘記台詞的學員，還大讚她感受到一團火，演出真情流露，不過陳豪的港普不是人人聽得明，觀眾可能要睇字幕才知道他的意思，看來他要在內地發展，還得要苦練普通話。

陳豪跟女學員重演《公主嫁到》一幕，但陳豪卻是零對白。（影片截圖）

下圖有陳豪錄製內地綜藝實況：

+ 17 + 17 + 17

同場加映新生代女神童年照：