七仙羽外國長大操超流利英語　自稱鬼妹仔：我一直跟外籍人士拍拖

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-05-17 16:15

土匪通常跟雞翼。

七仙羽 (七師傅)早前在ViuTV節目中大晒流利英語令網友大表驚喜，七師傅再接再厲，化身「米線姐姐」主持新一輯英語教室，以流利英語與外藉客人推介新款早餐系列。

七師傅在片中經過第一輪的面試後，成功進入面試最終回。分店經理菊姐即場考驗七師傅的英語能力，信心十足的七師傅回答：「No problem，克羅地亞我都玩盡，so easy！」說罷，她便招呼外藉客人，以一口英語及譚仔話應對，大放笑彈，最後還化身英語導師，教大家以英語點餐，她說：「麵包入面加了土匪香料，烘得脆脆地，yummy yummy， Can you smell it？入面還加有芝士同豬肉碎，真係yummy！如果不喜歡炸醬料，可以改為番茄，同樣很滋味！」續說：「『我哋咁努力學英語文，都係想大家食得開心姐（啫）！』」

七仙羽近排好紅。

繼早前七師傅化身「譚仔姐姐」拍攝廣告宣傳片，秒速成為話題女王，直至現在，超過60萬點擊率外，還有成千上萬的轉載與留言，風頭一時無兩，令她受寵若驚，卻滿面疑惑說：「我沒想過這個廣告宣傳片那麼受歡迎，不少網民還留言表示很好笑，但我不知笑位在哪裡？！」對於說得一口流利英語，她說：「我在外國長大，『鬼妹仔』性格，並一直跟外籍人士拍拖，雖然我英語好但我希望自己可以幽默演繹，搞笑一些，所以我說出英語版的譚仔話，希望大家鍾意。」她又直言與拍拖10年的外藉男友感情非常穩定，現在享受二人世界，男友是一位甜心情人。

點擊睇七師傅教你用英文叫米線：

同場加映：ERROR自肥企画︱七仙羽流利英文夠驚喜 英國留學同男友拍拖十年