撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-05-17 18:02

陳偉琪雖然遭TVB雪藏,但生活如常,日前更獲男友為其舉行神秘生日派對。(IG圖片)

陳偉琪(Vicky)去年因負面形象而遭TVB雪藏,期間雖然亮相《萬千星輝賀台慶》表演豎琴,但原來都係曇花一現。至今仍未獲公司安排工作嘅陳偉琪,似乎有意轉做KOL,Staycation、Fine dining、行山樣樣都試。

一見到「細龍生」鄭世豪嘅祝賀影片,陳偉琪即時喊出嚟。(影片截圖)

將於本月21號踏入30歲嘅佢,日前獲外藉男友為佢舉行神秘生日派對,除邀請好友出席之外,仲搵嚟湯盈盈、陳浚霆等人拍片祝賀,不過,當陳偉琪見到「廢柴老公」鄭世豪喺影片中表示「戲入面細龍生只愛細龍太,世豪只愛世豪太。」後,一時感觸落淚,需要男友加以安慰。

陳偉琪去年曾獲安排喺《萬千星輝賀台慶》表演豎琴,以為有得溶雪,但原來係假象。(IG圖片)

對於男友嘅安排,陳偉琪事後亦有發文表示:「Thank you my man for such an amazing birthday surprise!」明顯十分滿意。

