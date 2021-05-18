謝和弦被告偷食上訴失敗　正宮還原捉姦經過　打開棉被驚見這一幕

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-18 17:00

台灣歌手謝和弦前年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻戴一軒（Keanna）、女友陳莉涵（Liya、莉婭）感情關係複雜，戴女指控配偶權遭侵害，向兩人提告求償420萬元（台幣、下同）。新北地方法院認為謝與陳莉涵侵權情節重大，判連帶賠償120萬元；謝與陳女上訴，台灣高等法院17號下午原要行準備程序，但因新冠肺炎疫情而取消。

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謝和弦去年9月25日和戴一軒離婚，今年4月15日與陳莉涵在新北市三重戶政事務所登記結婚。

2019年12月，謝和弦被人檢舉持有大麻，在自家被海山警方上銬帶回派出所調查。他懷疑是戴一軒檢舉，事後不但高調與陳莉涵放閃，也指戴一軒偷走高檔吸塵器和吹風機。戴一軒不甘遭指控，反控誣告並提侵權行為損害賠償民事訴訟，主張配偶權遭侵害。

謝和弦去年4月勒戒，6月初結束療程重返社會，因勒戒所評估他無繼續施用毒品的傾向，新北地檢署予以不起訴處分。但去年9月間，謝的尿液又遭驗出大麻陽性反應，他辯稱施用醫療用大麻，檢方不採信他，4月26日依毒品危害防制條例起訴，並聲請簡易判決。

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戴一軒表示，她和謝和弦在2016年4月29日結婚，兩人創立共同品牌，她負責管理經營工作，因謝先前即有吸毒前科、躁鬱症病史，她仍不離不棄陪伴。戴女說，2019年11月初告知謝懷了身孕，沒想到他卻與直播藝人「莉婭」曖昧。

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同年12月5日晚上7點多，戴一軒回到板橋家中，卻看到陌生人的鞋子，掀開房間棉被竟看到陳莉涵躺在床上，書桌上還有殘留的大麻。戴女表示她不斷問「在我床上幹嘛？」、「為何知道謝和弦有老婆還與他開房間？」，陳女只答「沒想那麼多」、「頭痛」。謝和弦回家後，說不再愛戴一軒而是愛陳莉涵。

戴一軒不滿謝與陳女大剌剌曬恩愛，還將聞頭髮、舔髮絲的動作拍成影片上傳IG，除了喚陳女「老婆」外還在影片中說「我跟我老婆來度蜜月」，認為兩人毫不在意侵害她配偶權，她只能暗自垂淚。

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新北地院認為謝和弦與陳莉涵侵害情節重大，衡酌三人收入後，判謝和弦、陳莉涵應連帶賠償120萬元精神慰撫金。高等法院原定17號下午3點30分開庭，但因疫情影響，已取消無急迫性、時效性、必要性的案件。

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