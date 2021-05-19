白癡公主戴「假膠胸」曬性感女僕照　誘惑表情太搞笑網民拳頭硬了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-19 11:30

台灣疫情升溫，雙北宣布三級警戒，當地不少縣市也已「準三級」來應對，呼籲市民非必要別外出，外出務必戴好口罩。台灣網紅白癡公主日前也以她素來無厘頭的方式提醒大家好好待在家，讓網友看了紛紛按讚分享。

白癡公主16日分享了一組女僕風居家清掃照，寫道：「親愛的，這幾天好好待在家打掃，好嗎？要出門的話罩跟套都要戴好哦！」照片中曾自稱「貧乳界女神」的她竟露出豐滿半球與事業線，原來是她又穿上了假胸衣服cosplay！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

網友看完紛紛直呼「無違和」、「完全不會有遐想，太好笑了」，網友還虧「做家表情可以不要那麼討打嗎？」

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相關圖輯：白癡公主遭移花接木登上Pornhub 截圖令網民爆笑：合成得很自然!（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情連日本土案例破百，許多台灣藝人、網紅YouTuber紛紛發揮自身社群影響力，發文呼籲大家認真配合，全民抗疫一起渡過難關。

同場加映：白癡公主媽媽半夜「畀鬼砸」？睜眼驚見一男子壓在身上…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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