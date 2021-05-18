後生仔傾吓偈｜Kelvin自爆鹹濕行為　愛聞女友胸圍：你哋無試過？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-18 23:01

後生仔Kelvin自爆鍾意聞女友胸圍。(影片截圖)

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「鹹濕」為題，或者係因為題目太吸引，所以眾人反應十分熱烈，戴祖儀提到「多毛」答如鹹濕時，手毛較多嘅後生仔Kelvin(馬景華)即時成為攻擊目標，但佢就強調：「我雖然手毛多，但我嗰方面嘅需要唔大，所以呢個係錯嘅諗法。（係未對女朋友無興趣？」我對我女朋友非常有興趣。」喺眾人連番追問下，Kelvin無奈承認自己係鹹濕，之後陸浩明叫他分享對女朋最鹹濕嘅一件事時，Kelvin先係尷尬一笑，之後表示：「聞佢胸圍。」結果即時被眾人指他並非鹹濕，而係變態。「答又係死，唔答又係死。（點解唔直接聞呢？你係偷偷哋聞？）佢好似唔知。」對於後生仔嘅「指控」，Kelvin一於懶理，仲反問「有咁大件事咩？你哋無試過咩？我都係出於好奇啫。」

喺「身材好＝鹹濕」呢個討論話題上，馮盈盈似乎好難投入到。(影片截圖)

節目中，有人提到「身材豐滿嘅女仔特別鹹濕」，波波因而成為關注對象，但佢就話：「我正常，同大家差不多，我覺得睇性格多啲。」之後另一後生仔GM提出「咁如果無身材的話，係未就代表無呢？」或者係因為「無」呢個字太敏感，搞到馮盈盈即時怒啤GM，埸面好笑又尷尬。GM之後解釋：「我聽過朋友投訴，話女朋友成日都想要，但我已經唔係好想。」得罪盈盈姐......

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