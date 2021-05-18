張堅庭翻睇《花姐ERROR遊》指是「咖哩怪」　網民留言批評不尊重

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香港男子組合ERROR最近成為網絡熱話，除了正在播放的《Error 自肥企画》之外，以前的節目《花姐ERROR遊》成功翻Hit，名導張堅庭昨日於Facebook發文，指自己為了緊貼潮流決定翻看《花姐ERROR遊》，更指花姐與ERROR是「咖哩怪」，引來一部分網民批評。

張堅庭為了緊貼潮流決定翻看《花姐ERROR遊》，更指花姐與ERROR是「咖哩怪」。（FB@張堅庭）

他發文指：「為咗唔好太落後，我開始翻睇『花姐Errors 遊』，同花姐喺 ViuTV 打個一次招呼，仲有姜濤在旁，花姐真係勁有性格，全不修飾，樣又唔靚，又粗魯，但一個電視台肯 sell 失敗給社會，也是功德。因為成功、疊水、靚女、在前台主導了社會，而家有班咖哩怪受人注目，又得支持，讓三萬蚊呎價嘅社會開心吓，有長者八達通的我要撐一撐⋯⋯老實講…睇完我都鍾意左佢地。」

雖然張導其實是讚美他們，但卻有一部分網民不買帳，指他沒有禮貌、不尊重等，更指張導當年也是騎呢，而ERROR也不是sell失敗。但其實，ERROR騎呢本身就是他們的特色，相信這個是最大賣點，也是他們受歡迎的其中一個原因，今次可能只是言語上的誤會。

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