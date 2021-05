50歲英國名模娜奧美金寶宣布做媽咪　至今未婚有一秘密同居男友

撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-05-19 16:30

有「黑珍珠」之稱的英國名模,娜奧美金寶(Naomi Campbell)昨日於IG突然宣布自己已成為了媽咪,她post了掌心捧住B女雙腳的照片,留言表示:「A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. (一個美麗的小祝福選擇了我成為她的母親,很榮幸可以在我生命中有這個溫柔的靈魂,我無法用言語形容這個與你的畢生連繫,我的天使。沒有更大的愛)。」

娜奧美金寶宣布做媽咪。(娜奧美金寶ig)

至今仍然未婚的娜奧美有一位秘密同居男友,據知情者透露娜奧美今次是透過代母產女,她男友亦十分支持她。她4年前接受訪問時,曾指現在科學昌明,可以在任何想要的時候成立一個家庭。娜奧美自己從未見過生父,她的母親Valerie Morris-Campbell懷胎4個月時就被拋棄。