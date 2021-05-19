新垣結衣拍拖時間點曝光？星野源搬到女方隔壁　幾秒行入女神香閨

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-19 17:22

新垣結衣今（19日）宣布結婚，而且對象還是合演《逃避雖可恥但有用》（又譯：僱傭妻子）的星野源，突如其來的消息震撼眾人。其實早在2人合作拍戲時，熱戀緋聞就幾乎沒停過，3年前男方還搬到她家附近住，引起大批日媒長期關注。

新垣結衣2016年演出《逃避雖可恥但有用》，隔年就與男主角星野源傳出緋聞，2018年時更傳出可能閃婚的消息，但雙方一直未出面證實。此外，2018年3月時，星野源還被日媒爆料搬家到女方家附近，據悉該區有許多高級公寓，而且2人住處距離相當近，幾乎是「隔壁」的程度、只需花幾秒就可以走到彼此家中，在當時就曾引發外界揣測是否交往。

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此外，由於當時已有消息會拍《逃避雖可恥但有用》續集，因此曾有友人表示只是為拍戲所做的準備，然而，當時工作人員卻對新垣結衣、星野源當鄰居一事感到相當驚訝，驚呼「真的嚇到了」，更加增添幾分八卦味。此外，現年40歲的星野源，3年前雖然堅稱沒對象，但當時就曾開玩笑說：「我很想結婚，誰來幫我找個對象啊！」如今終於實現願望宣布結婚，也掀起不少的討論度。

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星野源先前上節目時，曾被問到經歷3、4個月的拍攝期，是否有更加喜歡新垣結衣的感覺？他笑說：「從一開始就很喜歡了。」接著被拷問：「該不會真的在交往吧？」他神祕地比了個「噓」的手勢，要中居「保密」不要再說下去，新垣結衣在旁慌張大叫：「沒有啦！我們沒有在交往！」互動非常曖昧。

星野源、新垣結衣共同聲明（IG截圖）

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