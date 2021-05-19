星野源：從一開始就很喜歡新垣結衣！一個原因堅拒演出《逃恥2》

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-19 19:15

「國民老婆」新垣結衣19日宣布和星野源結婚，震撼彈一投下讓許多人都相當驚訝，但其實他們在拍攝《逃避雖可恥但有用》（又譯：僱傭妻子）時彼此間就滿是粉紅泡泡，男方受訪時更大方表示「從一開始就很喜歡新垣結衣」。

新垣結衣和星野源在《逃避雖可恥但有用》的甜蜜互動讓觀眾看得超投入，這對CP也是大家心中最速配的，星野源有一次上節目時就被問到經歷3、4個月的拍攝期間有沒有更喜歡對方的感覺，他笑著回答：「從一開始就很喜歡了。」被問到是否真的交往時還神秘比個噓的手勢，一旁的新垣結衣則是相當慌張。

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而且在《逃避雖可恥但有用》籌備第二季拍攝時，曾爆出新垣結衣和星野源都拒絕再次合作，原因是想保護這段戀情，而且新垣結衣曾說過希望可以在30歲前結婚。如今這個願望在32歲實現，雖然有很多的少男因此心碎，但男神、女神能夠找到幸福都是大家最樂見的。

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新垣結衣與星野源19日透過傳真的方式，向各大日本媒體宣布婚訊，「這次，新垣結衣與星野源結婚了」，新垣結衣同時宣佈離開所屬經紀公司，兩人未來將以夫妻身份，共同在演藝圈打拼，聲明內，星野源感謝粉絲一直以來給予他的支持，未來他不論是在音樂、寫作、戲劇上，都會更全力以赴，文字尾聲附上親筆簽名，誠懇發布這項決定。

星野源、新垣結衣共同聲明（IG截圖）

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