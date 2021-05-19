ERROR自肥企画︱193勇回查小欣意識不良論：起碼我哋節目冇腰斬過

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-19 21:42

由ViuTV幕後團隊「無制限OT編集団」製作、ERROR四位成員193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）主持的真人騷節目《ERROR自肥企画》口碑載道，193敢言的性格令他人氣持續高企，周二（18日）推出首支個人單曲《睡到三點》不足24小時就逾26萬觀看，更登上發燒影片亞軍位置，今日下午他就抽空在IG直播跟網民聊天，順道宣傳新歌，吸引逾八千觀看。

193繼續發揮有話直說的敢言本色，拒再拍《ERROR遊》：「已經唔想再食屎食昆蟲，搞唔掂我唔後生㗎喇，唔好要我搵條命搏！」（IG／＠deniskwok193）

對於自稱「娛樂教母」的查小欣早前點名批評「節目糖衣包裹着的是大玩低俗、不雅的內容，有不良意識之嫌」，以及指責ViuTV有欠社會責任；屈穎妍亦隨即狙擊「賣低俗，以核突娛樂大眾」，193就發揮有話直說的本色：「查小欣話我哋意識不良我唔知，但如果冇睇過節目就批評人意識不良，其實佢係個人不良。」他續言：「起碼我哋做嘅節目冇被腰斬過，佢做嘅節目係咪有腰斬過，點解會俾人腰斬嘅？」暗諷查小欣於2012年主持的無綫節目《爆足一周》因劣評如潮而被腰斬，以播出四集之紀錄成為無綫壽命最短節目之一。

點擊圖輯睇中華白海豚出沒珍貴片段！

+ 26 + 26 + 26

ERROR自肥企画︱查小欣轟欠社會責任 第10集證明佢未必啱

193在直播結尾感謝廣告客戶：「除咗數字上，佢哋都好搏，搵一個講嘢咁黐線嘅藝人都有個Risk，我一唔小心講錯嘢，或者會得罪其他客。」他多謝經理人花姐（黃慧君）及魯生（魯庭暉）給予他意見及機會，又不忘感謝ViuTV：「如果唔係呢間公司，或者我去咗隔籬台，第一日就會俾人雪藏！」他續言感謝黐X線公司：「今次呢個黐X線係冇嗶到，呢個只係Live，跟住啲人又話我教壞人講粗口，查小欣又話咩低俗嗰啲，唉，我個Live要俾人腰斬喇咁低俗！」

點擊圖輯睇阿冰及阿Gi友情出演的《睡到三點》MV：

+ 16 + 16 + 16

同場加映：ERROR自肥企画︱4位極級女神流輪登場 193緋聞女友陳海寧零避忌